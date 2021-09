OMG Cable: Deze iPhone-kabel steelt je wachtwoorden

De OMG Cable ziet eruit als een doodgewoon iPhone-kabeltje, maar schijn bedriegt. In werkelijkheid stuurt de kabel alles door wat het slachtoffer typt, ook gevoelige informatie als wachtwoorden.

Dit moet je weten over de OMG Cable

De nu al beruchte OMG Cable is gemaakt door MG. De beveiligingsonderzoeker ging in gesprek met Vice over zijn uitvinding.

Het kabeltje ziet eruit als een doorsnee iPhone-kabel (Lighting naar usb-c), maar in het witte uiteinde zit een kleine chip verborgen. Deze is in staat om een wifi-hotspot aan te maken.

Zodra het slachtoffer de spionerende kabel in haar of zijn laptop stopt, maakt het kabeltje contact met de wifi-verbinding van de hacker. Vervolgens kan de kwaadwillende in de gaten houden wat het slachtoffer allemaal typt. De hacker kan meekijken bij alle toetsaanslagen.

Slachtoffer heeft niets door

Het wrange is dat het slachtoffer niks doorheeft. Sterker nog, de hacker kan de laptop van het slachtoffer op afstand besturen, bijvoorbeeld wanneer diegene even niet achter het toetsenbord zit.

Volgens MG reikt het signaal van de OMG Cable tot wel anderhalf kilometer. Mocht de laptop van het slachtoffer buiten dit bereik vallen, dan kan kabel zichzelf ‘vernietigen’ door de verbinding te laten uitvallen.

De kabel werkt niet alleen op Macs en Windows-computers, maar ook bij iPhones en iPads. MG zegt tegen Motherboard dat hij/zij de kabels heeft gemaakt om te bewijzen dat usb-c-kabels niet zo veilig zijn als wordt beweerd. Het OMG-kabeltje is verkrijgbaar bij Hak5. Dit bedrijf is gespecialiseerd in spionagegadgets.

Raak niet in paniek

Op basis van beeldmateriaal lijkt de OMG Cable sprekend op een ‘gewoon’ iPhone-kabeltje. Het is daarom waarschijnlijk heel lastig om de twee van elkaar te onderscheiden. Om te voorkomen dat je wordt afgeluisterd, is het belangrijk dat je je eigen kabeltje gebruikt om je iPhone op te laden.

Bovendien is de kans dat een hacker het op jou gemunt heeft waarschijnlijk te overzien. Dergelijke spionagegadgets worden vooral door overheden en geheime diensten gebruikt.

