Livestream Olympische Winterspelen 2022 in Beijing: overal online kijken

Het is zover: de Olympische Winterspelen van 2022 zijn begonnen! Natuurlijk wil je ook deze keer zien hoe het Nederlandse team de ene na de andere gouden medaille binnensleept. Wij vertellen je hoe je de livestream van de Olympische Winterspelen kunt kijken op je iPhone of iPad. Dan hoef je de komende tijd niets te missen!

Livestream Olympische Winterspelen online kijken

Vandaag (4 februari) zal de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen 2022 te zien zijn. Vanaf 13:00 uur Nederlandse is het dan tijd om in te schakelen want dan gaat de opening van start. Je moet even goed kijken, want dan zie je dat schaatser Kjeld Nuis en kunstrijder Lindsay van Zundert tijdens de ceremonie van de Olympische Winterspelen 2022 de Nederlandse vlaggendragers zijn.

Livestream Olympische Winterspelen kijken via website of app

De Olympische Winterspelen van 2022 zijn live te kijken via de website van de NOS. Daarnaast zijn de Olympische Winterspelen ook live te zien op NPO1 en in de NPO-app op de iPhone of iPad. Heb je Ziggo Go of Discovery Plus, dan kun je ook daar live naar de Olympische Winterspelen kijken.

Nederlandse deelnemers Olympische Winterspelen

Vanaf zaterdag gaat het dan echt beginnen voor de Nederlandsers en kun je live gaan kijken hoe TeamNL het er vanaf brengt op de Olympische Winterspelen. Om 03:45 (Nederlandse tijd) gaan dan de kwalificaties voor het snowboarden van start.

Complete programma

In het complete programma van alle Nederlandse deelnemers aan de Olympische Winterspelen zie je precies wanneer je moet gaan kijken. iPhoned heeft alvast de tijden van de Nederlandse deelnemers voor het weekend voor je opgezocht. Dit zijn Nederlandse tijden, dus het wordt wel even vroeg opstaan.

Zaterdag – 5 februari

03:34 uur: Snowboard (vrouwen): slopestyle – kwalificaties – run 1 en 2

09:30 uur: Schaatsen (vrouwen): 3.000 meter

12:00 uur: Shorttrack: heats 500m (v), heats 1000m (m), finales mixed relay

Zondag – 6 februari

02:30 uur Snowboard (vrouwen): slopestyle – finale – run 1, 2 en 3

05:30 uur Snowboard (mannen): slopestyle – kwalificaties – run 1 en 2

09:30 uur Schaatsen (mannen): 5.000 meter

Olympische Winterspelen 2022 in Beijing

Er is genoeg om naar uit te kijken, want de deelnemers van de Olympische Winterspelen van 2022 strijden in 109 events om de gouden plak. In de Chinese hoofdstad zijn hiervoor drie wedstrijdzones ingericht: Central Beijing, Yanqing en Zhangjiakou.

In Central Beijing worden onder andere curling, ijshockey en kunstrijden georganiseerd. In Yanqing vinden zijn bobsleeën en rodelen te bekijken. Onder andere langlaufen en schansspringen zijn te zien in Zhangjiakou.

