Vanaf eind juli is het zover, want dan beginnen de Olympische Spelen. Apple komt voor de Olympische Spelen van 2024 met een paar leuke nieuwe functies.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Olympische Spelen 2024 – zo doet Apple eraan mee

De Olympische Spelen van 2024 komen er nu heel snel aan en Apple doet ook een duit in het zakje in de vorm van een paar leuke functies voor je iPhone, iPad en Mac. Deze nieuwe functies vind je onder andere terug in de apps Apple Kaarten, op Apple TV, Apple Podcasts en meer.

In Apple Kaarten worden nu alle (permanente) locaties nu getoond aan de hand van imposante 3D-modellen. Dit zijn onder andere Parc de Princes en Centre Aquatique Olympique. Ook bekende locaties als Gare de l’Est, Pont d’Iéna, en Place de la Madeleine zijn nu driedimensionaal te bekijken. Apple Kaarten laat je overigens ook gegevens zien over tijdelijke locaties, zoals kleine winkeltjes.

App Store

Verder zal ook de App Store wat meer in het teken staan van de Olympische Spelen van 2024. De officiële app zal daarom wat vaker hier en daar opduiken in promoties. De App store laat ook populaire events zien en toont wat vaker apps die te maken hebben met de Olympische Spelen.

Apple TV

Naar verwachting doet de Apple TV-app straks ook nog mee met de Olympische Spelen van 2024, maar het is niet helemaal zeker of we in Nederland deze functies ook gaan krijgen. Amerikaanse Apple-gebruikers kunnen dan de NBC Olympics Hub in de Apple TV-app terugvinden en berichtgeving over de Spelen in de Apple Sports-app bekijken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook krijgen Apple News (niet beschikbaar in Nederland), Apple Podcasts en Apple Music speciale uitzendingen en berichten die op de Olympische Spelen van 2024 gericht zijn.

De Olympische Spelen van 2024 beginnen op vrijdag 26 juli en gaan door tot en met 11 augustus.

Meer Apple-nieuws