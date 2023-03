‘Nieuwe MacBook Air krijgt oled-scherm (maar is wel kleiner)’

Volgens geruchten zit er een nieuwe MacBook Air met oled-scherm aan te komen. Het scherm van deze laptop is wel iets kleiner dan die in de huidige MacBook Air.

MacBook Air krijgt (kleiner) oled-scherm

Volgens Ross Young (expert op het gebied van displays) is Apple druk bezig met de ontwikkeling van een MacBook Air met een 13,4 inch oled-scherm. Dit model van de MacBook Air heeft dus een iets kleiner scherm dan de huidige versie van de laptop. Die heeft namelijk een lcd-scherm van 13,6 inch.

Dit zei hij in een tweet die alleen toegankelijk is voor abonnees. Daarnaast vertelde hij dat de MacBook Pro waarschijnlijk pas in 2026 een oled-scherm gaat krijgen. Volgens de display-expert heeft Apple pas dan genoeg capaciteit om voldoende oled-schermen voor de laptops te produceren. Tot dat moment daar is gaan de leveranciers zich vooral richten op oled-schermen voor tablets, zoals de iPad Pro.

In december zei Young al dat Apple plannen heeft om de MacBook Air in 2024 te voorzien van een oled-scherm. Daarnaast komt er volgens Young in 2024 ook een nieuwe iPad Pro met oled-scherm. Dankzij de oled-schermen hebben deze Macs en iPads een betere helderheid, contrast en zijn ze energiezuiniger (ten opzichte van lcd-schermen).

iPhone SE 4 krijgt ook oled-scherm

Niet alleen de volgende MacBook Air krijgt een oled-scherm, want onlangs zei Ming-Chu Kuo dat ook de iPhone SE 4 zo’n scherm krijgt. Het scherm van de iPhone SE 4 wordt dan hetzelfde als de iPhone 14.

Volgens de Koreaanse website The Elec ligt dat ook voor de hand. De iPhone SE 4 is een instap-iPhone, daarom is het slim om de al aanwezige voorraad te gebruiken. Aangezien de iPhone 13 en de iPhone 14 hetzelfde oled-scherm gebruiken, is er waarschijnlijk genoeg voorraad om ook de nieuwe iPhone SE 4 van een oled-scherm te voorzien.

