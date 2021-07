‘Eerste iPad met oled-scherm komt in 2023, mogelijk een iPad Air’

Al jaren horen we over Apples plannen om de iPad een oled-display te geven, maar de datum schuift steeds verder op. Een nieuw gerucht mikt nu op 2023.

‘Eerste oled iPad komt in 2023’

Het nieuws is afkomstig van de Display Supply Chian Consultants (DSCC), een groep experts op het gebied van alles wat met schermen te maken heeft. Ieder kwartaal brengt het bedrijf een overzicht uit van de hoeveelheid oled-displays die verscheept worden en doet het een voorspelling over de toekomst.

Omdat DSCC de nodige contacten in de wereld van de mobiele schermen heeft, is de kans groot dat ze al het een en ander weten over Apples plannen voor een oled-iPad. Volgens het bedrijf zal Apple in 2023 zijn eerste oled-iPad presenteren, met een 10,9 inch-scherm. Eerdere geruchten stelden al dat de iPad Air de eerste Apple-tablet zou zijn met een dergelijk display; het schermformaat van de DSCC-voorspelling komt hiermee overeen.

DSCC is lang niet de eerste die iets zegt over iPads met oled-panelen. Al jaren horen we geruchten hierover, waarbij de meeste Apple-bronnen het erover eens waren dat we volgend jaar al minstens één iPad met het verbeterde display zouden zien.

Waarom krijgt de iPad een oled-scherm?

De iPad zou daarmee over twee jaar aansluiten in het rijtje met andere Apple-producten die inmiddels een oled-scherm hebben: de iPhone, Apple Watch en Touch Bar van de MacBook Pro. Na de iPad zouden ook MacBooks worden uitgerust met dit superieure scherm.

Als de iPad overstapt op oled, dan zal je dit als gebruiker zeker gaan merken. Een oled-scherm heeft een verbeterde helderheid, hoger contrast, bredere kijkhoeken en diepere zwarttinten. Dit laatste is mogelijk omdat een oled-display individuele pixels uit kan schakelen en daarom geen ‘zwart beeld’ hoeft te laten zien.

Ook de iPad Pro 2021 voerde eerder dit jaar al verbeteringen door op het gebied van de schermkwaliteit. In het onderstaande artikel gaan we hier verder op in.

