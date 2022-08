Vervelend: hoofdpijn door OLED-scherm van je iPhone (dit kun je doen)

Sommige mensen krijgen een flinke hoofdpijn of worden misselijk als ze een iPhone met OLED-scherm langere tijd gebruiken. Heb jij daar ook last van? Stap dan over op een smartphone zonder OLED-scherm!

Hoofdpijn of misselijk door OLED

Op internet hebben verschillende mensen aangegeven dat ze hoofdpijn krijgen of misselijk worden wanneer ze een tijdje hun iPhone gebruiken. Ook klachten als vermoeidheid, migraine en oogproblemen komen regelmatig voor. Het probleem ligt dan soms bij het OLED-scherm van de iPhone.

De OLED-schermen die je onder andere bij de iPhone 12 en iPhone 13 ziet, hebben een aantal toffe voordelen. Zo zijn de OLED-schermen zuinig, de kleuren een stuk levendiger en is zwart ook écht zwart.

Er is echter ook probleem bij deze schermen. Wanneer het beeld gedimd wordt (dus de helderheid wordt lager gezet), kunnen er kleurafwijking ontstaan. Fabrikanten hebben daar iets ‘slims’ op gevonden.

OLED-schermen knipperen heel snel

Door het scherm heel snel aan en uit zetten wordt de helderheid aangepast. Dit betekent wel dat het scherm voortdurend knippert. Dit gaat echter zo snel dat je het niet ziet, maar je ogen en je hersenen zijn de hele tijd bezig om dit te compenseren. Door het knipperen krijgen sommige mensen zelfs hoofdpijn of worden ze misselijk als ze naar een iPhone met een OLED-scherm kijken.

Wanneer je gevoelig bent voor het knipperen op een OLED-scherm, kun je beter voor een iPhone met een lcd-display kiezen. De iPhone 12 en iPhone 13 moet je dan niet kopen, want beide toestellen hebben OLED-schermen (en veroorzaken dus die vervelende hoofdpijn).

iPhone zonder OLED (voorkomt hoofdpijn)

Tegenwoordig is het behoorlijk lastig om een iPhone te kopen zonder zo’n nieuw scherm. Toch zijn ze er nog wel: de iPhone 11 en iPhone SE 2022 hebben beide een lcd-scherm. Heb je dus last van koppijn wanneer je de iPhone lang gebruikt? Stap dan over naar een van deze toestellen.

iPhone 11

De iPhone 11 verscheen in 2019 en heeft een A13-chip. De iPhone 11 heeft twee 12 megapixel-camera’s achterop: een groothoeklens en ultragroothoeklens. Verder heeft hij een nachtmodus en een portretmodus, maar die zijn minder goed dan de iPhone SE 2022. De iPhone 11 heeft een lcd-scherm van 6,1 inch groot, met Face ID en een modern design met een notch

De selfie-camera is overigens ook 12 megapixel. Met een acculading doe je behoorlijk lang voor een iPhone, zo’n anderhalve dag moet je makkelijk kunnen halen. Het grootste nadeel is het ontbreken van 5G en de kortere ondersteuning voor nieuwe iOS-updates. Door de oudere A13-chip is dit waarschijnlijk tot en met 2024.

iPhone SE 2022

Ook de iPhone SE 2022 heeft geen OLED-scherm en ook met deze smartphone voorkomen je die nare hoofdpijn. Deze kleine iPhone heeft een A15-chip met de oude look van de iPhone SE 2020. Verder heeft de smartphone een thuisknop met Toch ID. Face ID zul je dus niet terugvinden op dit toestel.

De iPhone SE 3 heeft een lcd-display van 4,7 inch en beschikt over 5G. Achterop het toestel zit slechts één camera. Dit is een 12 megapixel-camera. De selfiecamera is een 7 megapixel-frontcamera. De accu van de iPhone SE 2022 houdt het ongeveer een dag vol.

