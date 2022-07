Tijdens de GP van Frankrijk naar Olav Mol luisteren? Met deze app kan het!

Ook tijdens de GP van Frankrijk zal het commentaar van Olav Mol voor velen een gemis zijn, maar in de Grand Prix Radio-app doet hij als vanouds verslag van de race! Zo luister je ernaar.

Hoewel we tot vorig jaar via Ziggo konden genieten van de Formule 1, is dat dit jaar héél anders. Je hebt tegenwoordig twee opties: F1 kijken via ViaPlay, of via de F1 TV Pro-dienst die de koningsklasse van de motorsport zelf heeft opgezet. Eén ding hebben ze gemeen: er is geen commentaar meer van Olav Mol.

Toch doet Olav Mol samen met Jack Plooij alsnog iedere race verslag – maar dan wel via een ander kanaal. Dit gaat via Grand Prix Radio, waar je naar luistert via de officiële website of via de Grand Prix Radio-app.

Zo gebruik je de Grand Prix Radio-app

Download eerst de Grand Prix Radio-app via de App Store. Dat doe je via de onderstaande knop. Open de app, tik door de eerste meldingen heen (tracking, pushnotificaties – the usual), en selecteer daarna onderaan het ‘Radio’-tabblad. Tik vervolgens op de afspeelknop om te luisteren.

Het radiostation werkt de hele week door, maar het gaat natuurlijk vooral om het commentaar tijdens de race. Luister je op dat moment naar de radiozender, dan hebben Olav Mol en Jack Plooij het woord. Je kunt vervolgens met de ‘0.5 sec’-knoppen compenseren voor vertraging of versnelling in je televisiesignaal ten opzichte van het commentaar. Zo loopt alles mooi synchroon.

Wil je het commentaar nog beter horen? Stuur het via AirPlay naar je speakers! Luister met de stappen hierboven naar de Grand Prix Radio-app, en open je bedieningspaneel: swipe van rechtsboven naar beneden, of van onderin naar boven als je een thuisknop hebt. Tik dan rechtsboven op het kleine AirPlay-icoontje. Je ziet dan een lijst van alle apparaten waar je de audio van de Grand Prix Radio-app naar kunt streamen: tik erop om het geluid door te sturen.

Terugluisteren van het commentaar kan overigens ook. Zo kun je een race terugkijken met het commentaar van Olav Mol erbij. Dit doe je via de Race Gemist-pagina van Grand Prix Radio.

