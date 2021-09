Zijn dit de officiële Apple-hoesjes voor de iPhone 13?

We zijn nog slechts uren verwijderd van de iPhone 13-release. Nieuwe gelekte afbeeldingen lijken alle kleuren van het officiële siliconen en leren Apple-hoesje voor de iPhone 13 te tonen.

Apple-hoesjes voor iPhone 13 lijken kleurrijker dan iPhone 12-hoesjes

De iPhone 13 staat om de hoek, maar op de valreep lekt er nog het een en ander uit. Lekker Majin Bu plaatste een aantal foto’s van vermeende iPhone 13-hoesjes op Twitter. Het zijn de officiële siliconen en leren hoesjes van Apple, die elk jaar voor het nieuwste iPhone-model worden uitgebracht.

Als we de afbeeldingen mogen geloven, verkoopt Apple straks acht kleuropties voor het siliconenhoesje. In vergelijking met de huidige siliconenhoesjes van de iPhone 12 zijn de kleuren iets helderder en levendiger. Wellicht zeggen de heldere kleuren van de hoesjes iets over de kleuren van de iPhone 13.

De leren hoesjes zijn zoals gewoner een stukje zakelijker. De vijf beschikbare kleuren zijn minder opvallend en hebben een ‘klassiekere’ stijl ten opzichte van de siliconenhoesjes. Ook hebben de leren hoesjes aluminum knoppen. De siliconenhoesjes hebben dat niet.

Geheel nieuw hoes-model voor iPhone 13-serie

Een andere afbeelding op het Chinese Weibo toont een hoes-ontwerp dat we nog niet eerder van Apple zagen. De afbeelding toont een siliconenhoesje met een doorschijnende bovenkant. Gebruikers kunnen zo verschillende kleurencombinaties maken. We nemen de afbeelding echter met een flinke korrel zout, aangezien er geen MagSafe-ring in het hoesje te zien is.

Tweetonige hoesjes zijn niet nieuw voor Apple. Met de komst van de iPhone 5C in 2013 bracht Apple een siliconenhoesje met gaten op de markt. Deze gaten dienden voor het maken van kleurcombinaties, omdat de iPhone 5C alleen in felle kleuren te koop was.

Op dinsdag 14 september weten weten we het allemaal zeker. Dan kondigt Apple de langverwachte iPhone 13-serie aan. Ook verwachten we de Apple Watch Series 7 en nieuwe AirPods te zien. Je kan het event om 19:00 uur Nederlandse tijd via Apples website live volgen.

