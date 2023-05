De officiële ChatGPT-app is er eindelijk (maar er is één groot nadeel)

OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft eindelijk de officiële ChatGPT-app gelanceerd! Er is helaas wel één groot nadeel bij de app.

Officiële ChatGPT-app gelanceerd

ChatGPT heeft de afgelopen maanden snel het internet overgenomen. De dienst maakt het voor iedereen met een account mogelijk om te chatten met een AI. De chatbot geeft dan uitgebreid antwoord op de vragen die je stelt of de opmerkingen die je maakt. Op het internet is deze dienst gratis, je hoeft enkel een account te maken om de dienst te gebruiken.

Een officiële app voor ChatGPT ontbrak nog, maar daar is nu verandering in gekomen. OpenAI heeft namelijk eindelijk een applicatie voor de chatdienst gelanceerd in de App Store. De app is gratis te installeren en is kosteloos te gebruiken als je een account hebt. Bovendien is de ChatGPT-app volledig vrij van advertenties. Helaas heeft de app op dit moment nog een groot nadeel.

ChatGPT-app nog beperkt beschikbaar

De app is op dit moment namelijk nog maar beperkt beschikbaar. OpenAI heeft de ChatGPT-app voor nu alleen uitgebracht in de Verenigde Staten. Volgens het bedrijf zijn er wel plannen om de app wereldwijd uit te brengen. De komende weken komt de app al naar meer landen, maar het is niet bekend welke landen dit zijn. In Nederland moeten we dus nog even wachten op de officiële ChatGPT-app.

De lancering van de gratis ChatGPT-app werd tijd, want veel onofficiële apps van de chatdienst kosten op dit moment wél geld in de App Store. Zo is een versie van de chatbot gratis te downloaden in de App Store, maar betaal je vervolgens voor een abonnement wekelijks 9,99 euro of jaarlijks maar liefst 59,99 euro. Oppassen dus, want de dienst is gewoon gratis beschikbaar op internet.

ChatGPT gratis proberen

In Nederland moeten we helaas dus nog even wachten op de officiële app van ChatGPT. Wil jij de gratis versie van de chatbot toch alvast proberen? Om de dienst te gebruiken, moet je enkel een account aanmaken op de website van OpenAI. Vervolgens heb je gratis toegang tot de chatbot. Check hier de webpagina van ChatGPT!

