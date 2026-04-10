Even opletten, want er gaat weer een phishingmail rond na de grote Odido-hack. Zo kun je de mail herkennen en blijf je veilig!

Odido waarschuwt: deze gevaarlijke phishingmail gaat nu rond

Let goed op als je een mailtje van Odido in je inbox ziet verschijnen, want er gaat op dit moment weer een phishingmail rond. In de mail is te lezen dat er er een gloednieuwe versie van de Odido-app klaarstaat. Met onderaan een opvallende knop waarmee je direct kunt ‘updaten’.

Maar met deze knop wordt je naar een gevaarlijke website gestuurd, dus zorg ervoor dat je niet op deze link klikt en de mail direct uit je inbox gooit. Het is daarnaast aan te raden om de afzender te blokkeren, om toekomstige phishing zoveel mogelijk te voorkomen.

Op de website van Fraudehelpdesk is een voorbeeld te zien van het mailtje. De titel van de mail is ‘De app die bewust vernieuwd is’. Dus als je een mail krijgt met deze titel kun je hem eigenlijk meteen al naar de prullenbak slepen.

Dit is overigens niet de eerste keer dat Odido waarschuwt voor een phishingmailtje. Sinds de grote hack in februari, waarbij de gegevens van maar liefst 6,2 miljoen klanten op straat kwamen te liggen, duiken dit soort phishing-probeersels steeds vaker op. Onlangs werd er nog een nep-mail verzonden met een formulier waarin je zogenaamd compensatie kon aanvragen.

Odido heeft alle (oud-)klanten in februari al ingelicht over het datalek. Er zijn toen behoorlijk veel gegevens buitgemaakt, dus cybercrimelen zullen het nog wel een tijdje blijven proberen met nieuwe phishingmails. Klik dus niet zomaar op linkjes in mails en gooi ze weg als je een bericht niet vertrouwd.

Heb je toch op een link geklikt? Neem dan contact op met de klantenservice van Odido en voer een virusscan uit om mogelijke malware op te sporen. Wil je weten hoe je oplichting beter kunt voorkomen? Check dan deze vijf belangrijke tips.