3 populaire Apple-apps hebben een grote update (maar dat is geen goed nieuws)

Apple heeft een grote update klaargezet voor Pages, Keynote, Numbers en meer. Maar hier kleeft ook een nadeel aan.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft z’n iWork-apps Pages, Keynote en Numbers een flinke opfrisbeurt gegeven voor iOS 26, iPadOS 26 en macOS Tahoe. De update sluit helemaal aan bij de nieuwe Liquid Glass-look die je al op meer plekken terugziet op je apparaten. Dit is het transparante uiterlijk waardoor alles van glas lijkt te zijn.

Pages, Keynote en Numbers hebben drie verbeteringen gekregen. Allereerst is er het Liquid Glass-design. Daarnaast zijn er nieuwe vormen en figuren die je kunt gebruiken in je apps. En iPad-gebruikers krijgen nog wat extra, want in iPadOS 26 heeft je iPad nu ondersteuning voor de menubalk in de verbeterde versie van de apps.

Apple Creator Studio: abonnement met meer functies

Maar dat is niet het enige dat Apple heeft veranderd. Apple heeft nu Apple Creator Studio, een nieuw abonnement met meerdere apps. Abonnees krijgen toegang tot de volgende tools:

Final Cut Pro, Logic Pro en Pixelmator Pro op Mac en iPad;

Motion, Compressor en MainStage op Mac;

Slimme functies en premium content voor Keynote, Pages en Numbers;

Slimme functies en premium content voor Freeform op iPhone, iPad en Mac (volgt).

De bovenstaande apps hebben verschillende nieuwe functies gekregen die niet in de gratis versie zitten. Zo zitten er slimme functies in en mogen gedeelde iCloud-bestanden nu tot 4GB groot zijn, wat vooral fijn is bij presentaties met veel media.

Maar apps krijgen ook hun eigen updates. Zo heeft de update van Numbers een nieuwe functie genaamd ‘Magisch vullen’, dat patronen kan herkennen en formules kan voorstellen. En als je een Mac met M1 of nieuwer hebt, kun je Schrijfhulp gebruiken met Apple Intelligence en onder andere een stuk tekst laten samenvatten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voor de betaalde functies van Creator Studio moet je maandelijks 12,99 euro betalen, en een jaarabonnement kost 129 euro. Voor deze prijs krijg je toegang tot alle nieuwe functies in Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor, MainStage, Keynote, Pages én Numbers.

Op de iPhone en iPad installeer je de apps als update over de bestaande apps heen. Op de Mac gaat het iets anders. De nieuwe versies (en dus ook de Creator Studio-versies) komen als nieuwe downloads.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!