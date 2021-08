Waarom je nu absoluut geen nieuwe iPhone moet kopen

Ben je van plan om een nieuwe iPhone te kopen? Tof! Toch raden wij je aan om nog een maandje te wachten met de aankoop. Dit is waarom.

Dit is een slecht moment om een nieuwe iPhone te kopen

Het is voor veel mensen hét Apple-product bij uitstek: de iPhone. Niet zo gek ook, want uit de laatste kwartaalcijfers blijkt dat de smartphonetak van het bedrijf nog steeds het grootst is.

Apple brengt ieder jaar meerdere nieuwe iPhone uit. De iPhone 11 uit 2019 kwam in drievoud en de iPhone 12 van vorig jaar kun je in vier varianten op de kop tikken. Dit jaar verwachten we hetzelfde aantal toestellen en er komt dus waarschijnlijk geen ‘nieuw’ model bij.

Wanneer je nu in de markt bent voor een nieuw toestel, is dit hele belangrijke informatie. Je kunt namelijk flink geld besparen door wat geduld op te brengen en te wachten tot na de release van het nieuwe model. Ieder jaar is het namelijk zo dat op het moment dat Apple het nieuwe toestel aankondigt, alle ‘oudere’ iPhones flink in prijs dalen.

Als de geruchten kloppen, komt de iPhone 13 in de derde week van september. 14 september wordt als mogelijke onthullingsdatum genoemd, waarna het nieuwe toestel vanaf de 17e vooruit te bestellen is, als de informatie klopt.

Waarom je beter kunt wachten

Zelfs wanneer je niet van plan bent de iPhone 13 te kopen, kun je hier je voordeel mee doen. In de dagen na het Apple-event proberen verkopers namelijk de telefoons die ze nog hebben liggen te verkopen door te stunten met prijzen. Dit geldt niet alleen voor webshops en winkels, maar bijvoorbeeld ook voor tweedehandsverkopers op Marktplaats.

Het advies is daarom simpel. Heb je niet direct een nieuwe telefoon nodig en kun je wat geduld opbrengen? Wacht dan totdat de opvolgers van de iPhone 12 zijn onthuld. Mocht je niet onder de indruk zijn van het nieuwe model, dan kun je alsnog een ouder model kopen. Sterker nog: tegen die tijd zitten winkeliers ermee in hun maag omdat iedereen de iPhone 13 gaat halen.

Is het dom om nu een nieuwe iPhone te kopen? Zeker niet. Wanneer je op zoek bent naar een degelijke Apple-telefoon en het je niet interesseert wat de iPhone 13 allemaal doet of kan, is er eigenlijk nooit een slecht moment om een nieuw toestel te kopen. Mocht je nou wat geld willen besparen, dan kun je beter nog een paar weekjes wachten.

