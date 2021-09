Waarom je nu geen nieuwe Apple Watch moet kopen

Het is natuurlijk heel leuk om een nieuwe Apple Watch te kopen, maar dit is echt het slechtste moment dat je kunt bedenken. Wij adviseren om je aankoop een maandje uit te stellen. Dit is waarom.

Koop nu geen nieuwe Apple Watch

De meeste mensen denken bij het merk Apple aan de iPhone, maar vlak ook de Watch niet uit. Apples slimme horloges zijn ontzettend belangrijk voor de omzet van het bedrijf en, niet geheel onbelangrijk, de rek is er nog lang niet uit.

Volgens cijfers van analistenbureau Strategy Analytics is de levering van smartwatches afgelopen kwartaal met bijna de helft gestegen naar 18 miljoen stuks. De overduidelijke marktleider is Apple, met een aandeel van ruim 52 procent.

Het bedrijf doet er alles aan om deze positie te behouden en uit te bouwen. Jaarlijks brengt Apple daarom een nieuwe smartwatch uit. De meest recente versie is de Series 6, die gelijktijdig met de iPhone 12 eind 2020 verscheen. Dit jaar verwachten we een opvolger in de vorm van de Apple Watch Series 7.

Wachten, wachten, wachten

Ben je nu op zoek naar een nieuwe smartwatch? Dan is dit hele belangrijke informatie. Je kunt namelijk flink geld besparen door eventjes te wachten tot na de release van het nieuwe model. Zodra dit kersverse exemplaar in de winkels ligt, dalen de oudere modellen in prijs. Je bespaart hierdoor al snel tientallen euro’s.

De hamvraag is: wanneer komt de Apple Watch Series 7 uit? Apple heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de nieuwe smartwatch wordt gepresenteerd. Op basis van geruchten denken we echter dat het half september wordt. Vooral 14 september wordt vaak als datum genoemd.

Tijdens de zogeheten najaarskeynote laat Apple zien welke nieuwe producten dit jaar nog verschijnen. De meeste ogen zijn gericht op de iPhone 13, maar ieder jaar besteedt het bedrijf ook veel aandacht aan de nieuwe Apple Watch. Men vertelt dan alles over de nieuwe functies, het ontwerp, de releasedatum en prijs.

2021 wordt een extra interessant jaar voor Nederlandse Apple Watch-fans. Het lijkt er namelijk op dat de Cellular Apple Watch, met mobiel internet, eindelijk naar Nederland komt. Uit speurwerk van iPhoned blijkt dat het bedrijf de aankondiging al heeft verklapt op haar website. In onderstaand artikel lees je er alles over.

Goedkopere Apple Watch kopen…als je geduld hebt

Zelfs wanneer je niet van plan bent de nieuwe Apple Watch te kopen, is het verstandig om even de hand op de knip te houden. In de dagen rondom het Apple-event proberen verkopers de oudere Watches die ze nog hebben liggen te slijten, door bijvoorbeeld te stunten met prijzen. Dit is niet alleen zo in webshops en winkels, maar ook bij tweedehandsverkopers op Marktplaats.

Ons advies is dan ook simpel. Heb je niet direct een nieuwe Apple Watch nodig en ben je in het bezit van een beetje geduld? Wacht dan tot de opvolger van de Series 6 is gepresenteerd. Mocht je niet onder de indruk zijn of het nieuwe model te duur vinden, dan kun je alsnog een ouder model aanschaffen. Dit is helemaal geen gekke keuze, want tegen die tijd zijn oudere Apple Watches stukken goedkoper dan nu.

Dat gezegd hebbende: het is zeker niet dom om nu een Apple Watch te kopen. Welk model je ook in huis haalt, Apples smartwatches zijn ontzettend fraaie gadgets die jaren meegaan. Als het je niet interesseert wat de nieuwe Series 7 allemaal doet of kan en geld geen grote rol speelt, is er eigenlijk nooit een slecht moment om een nieuwe Apple Watch te halen.

Dit verwachten we van de Apple Watch Series 7

Volgens geruchten krijgt de Apple Watch 7 een geheel nieuw design. Het scherm schijnt groter te worden en de randen platter dan vorige modellen.

Heel vreemd zijn deze claims niet, want op die manier komt het design meer in lijn te liggen met andere recent vernieuwde Apple-producten, zoals de iPhone 12 en nieuwe iMac-computer. Ook verwachten we een krachtigere processor en nieuwe gezondheidsfuncties.

