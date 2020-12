iPhone-bezitters die iOS 14 draaien, klagen massaal dat ze geen notificaties krijgen van sms’jes of iMessages in de Berichten-app. Het probleem lijkt zich voor te doen op alle iPhones met de nieuwste iOS-versie.

Geen notificaties van sms’jes of iMessages in iOS 14

Op het forum van Apple klagen duizenden mensen dat ze sinds de update naar iOS 14 geen notificaties krijgen van nieuwe sms’jes of iMessages. De website MacRumors schreef daar vorige maand al over, maar toen leek het probleem beperkt tot de iPhone 12-modellen. Inmiddels lijken alle iPhones die iOS 14 draaien getroffen door de bug.

De problemen lijken willekeurig te ontstaan. Van sommige sms’jes of iMessages krijgen gebruikers wél een notificatie, andere zien ze pas als ze de Berichten-app openen. Dat is natuurlijk erg onhandig, want zo mis je misschien belangrijke boodschappen.

Apple heeft nog niet op deze kwestie gereageerd. The Verge schrijft dat gebruikers verwoede pogingen doen om het probleem zelf op te lossen. Ze zetten Berichten bijvoorbeeld uit op hun Mac of verwijderen contacten en voegen deze opnieuw toe. Dat werkt soms wel even, maar de bug keert na een tijdje vanzelf terug.

Mensen die de Berichten-app na elk berichtje afsluiten, lijken het vaakst succes te hebben. Op de lange termijn is dat natuurlijk geen werkbare oplossing en bovendien werkt hij niet voor iedereen.

iOS 14.3 lost het probleem (nog) niet op

Apple brengt op maandag 14 december mogelijk iOS 14.3 uit. De nieuwe software-update brengt een hoop nieuwe functies naar je iPhone, maar lijkt de notificatie-bug niet te verhelpen. Gebruikers die al een bèta van iOS 14.3 hebben geïnstalleerd, een soort proefversie, zeggen dat ze nog steeds niet op de hoogte worden gesteld van nieuwe berichten. Het is wel mogelijk dat Apple alsnog met een oplossing komt in de definitieve versie van de update.

Draai jij iOS 14 en mis je ook berichten omdat je geen notificaties krijgt? Laat het ons weten in de comments!

