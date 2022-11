Nothing Phone 1 heeft nu een handige AirPods-functie

Goed nieuws wanneer je AirPods hebt en een Nothing Phone 1. Met de nieuwste update krijg je er een toffe functie bij!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nothing Phone 1 heeft toffe AirPods-functie

Er is een update verschenen voor de Nothing Phone 1, je weet wel: de iPhone-look-a-like met de led-lapjes achterop. Met de update van Nothing OS 1.1.7 is er een nieuwe functie beschikbaar gekomen voor je AirPods!

Nothing is rolling out 1.1.7 update to its Phone 1 users.

Here is the change log.#nothingphone1 #nothingOS pic.twitter.com/8vAJHozHUf — Lalitkumar (@cricketlalit004) November 24, 2022

Wanneer jouw AirPods verbinding maken met de Nothing Phone 1, krijg je voortaan op de smartphone het batterijpercentage van de oordopjes te zien. Op de iPhone kan dat ook, maar dan moet je eerst met de batterij-widget aan de gang (of je kunt het in de instellingen van je AirPods checken).

Apple AirPods Pro 2 prijzen vergelijken Nieuw € 267,95 Bekijk beste prijs

Op de Nothing Phone 1 is het laten zien van het batterijpercentage nog wel een experimentele feature. De functie moet je dus aanzetten door naar ‘Settings > Experimental Features’ te gaan. Nog een interessant detail: eerder dit jaar kregen de oordopjes van Nothing (de Nothing Ear 1) ook al ondersteuning voor Siri.

Dit is de Nothing Phone 1

De Nothing Phone (1) lijkt behoorlijk veel op de iPhone 14. Zo hebben beide toestellen een platte aluminium zijkant, met soortgelijke knoppen. De achterkant bij beide toestellen is glanzend, maar bij de Nothing Phone (1) is het materiaal gedeeltelijk transparant. Hierdoor zie je een aantal interne onderdelen van de telefoon.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Glyph-interface

Wat erg tof is (behalve nu de AirPods-functie): de Nothing Phone (1) heeft een ‘Glyph-interface’. Dit is de naam van de witte led-lampjes op de achterkant. Deze lampjes zitten verwerkt in een aantal strips.

Het leuke van deze lampjes is, dat je ze in verschillende patronen kunt laten oplichten. Dit kun je bijvoorbeeld bij bepaalde contactpersonen toen of je gebruikt de lampjes als cameralicht bij het fotograferen. Het is een opvallende feature die geen enkele andere smartphone op dit moment biedt.

Wil je meer weten van de Nothing Phone 1 en de verschillen met de iPhone (13)? Lees dan onderstaand artikel nog even door!

Lees meer: iPhone 13 vs Nothing Phone (1): de belangrijkste verschillen

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!