Zo willen de Nothing Ear (1) de AirPods Pro verslaan

Als je in-ear oordopjes met ruisonderdrukking wil hebben, dan kijk je met een iPhone al snel naar de (vrij prijzige) AirPods Pro van Apple. Het nieuwe bedrijf Nothing komt nu met een alternatief: de Nothing Ear (1).

Nothing Ear (1) met retro-design en ruisonderdrukking

De Nothing Ear (1) zijn een stuk goedkoper dan de AirPods, bieden soortgelijke specs en er zijn een aantal geinige functies. Zo willen deze Nothing-oordopjes de AirPods verslaan.

Qua vorm doen de Nothing Ear (1) erg denken aan de AirPods Pro van Apple, maar het design is desondanks erg eigen en retro. Door het halftransparante ontwerp met een pixelig lettertype wanen we ons terug in de jaren tachtig. Niet heel verrassend, want de Ear (1) zijn vormgegeven door het Zweedse Teenage Engineering. Dat bedrijf staat bekend vanwege zijn retro synthesizers.

Voor het geluid legt Nothing nadruk op de 11,6 mm-drivers die voor een goede bas moeten zorgen. Dat is iets groter dan de drivers van de AirPods Pro, dus we zijn benieuwd naar de geluidskwaliteit.

Uiteraard hebben de Nothing Ear (1) ook actieve noise-canceling. Er zijn twee instellingen daarvoor: een ‘Light Mode’ en ‘Maximum Mode’. Die instelling bepaalt hoe sterk de ruisonderdrukking moet zijn. Daarnaast is er een ‘Transparency Mode’, waarmee je je omgeving ondanks de in-ear dopjes wel goed kunt horen. Dat kennen we ook van de AirPods Pro.

Langere batterijduur dan AirPods Pro

Waar je met de AirPods Pro hooguit 5 uur aan een stuk kunt luisteren, bieden de Ear (1) een batterijduur van 6 uur. In combinatie met de oplaadcase luister je in totaal 34 uur naar muziek – 10 uur meer dan met de AirPods Pro. Bovendien kan de oplaadcase snelladen: 10 minuten aan de stroom en je hebt weer 8 uur luisterplezier.

Tot slot bieden de Nothing Ear (1) nog een gebarenbesturing, een ingebouwde equalizer en een optie om de oortjes op te sporen als je ze kwijt bent. Verbinding maken de oortjes via bluetooth 5.2. Hetzelfde gemak bij het verbinden zoals met de AirPods hoef je echter niet te verwachten. Dat moet namelijk handmatig met elk apparaat waarmee je verbinding wil maken.

Nothing Ear (1) beschikbaar in augustus

De Nothing Ear (1) zijn vanaf 17 augustus beschikbaar, maar je kunt ze nu al bestellen bij verschillende Nederlandse webshops. Van de prijs keken we even op, want ondanks de gelijkwaardige specificaties met de AirPods Pro kosten de Ear (1) maar 99 euro. Een test zal uitwijzen of de Nothing Ear (1) inderdaad zo goed zijn als de specificaties doen denken.

Overigens lijkt de release van de AirPods 3 ook nabij te zijn. De massaproductie is naar verluidt al van start gegaan. Meer weten? Bekijk onze video over alle verwachtingen van de AirPods 3.