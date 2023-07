Deze 5 dingen moet je écht nooit doen op je iPhone

Je iPhone kan heel veel, maar toch zijn er een aantal zaken die je écht nooit moet doen op je toestel. Hier moet je even goed op letten!

5 dingen die je écht nooit moet doen op je iPhone

Je wilt natuurlijk dat je iPhone altijd vlot en goed blijft werken. Daarom ben je ook erg voorzichtig op je smartphone. Toch zijn er een aantal zaken die je beter kunt vermijden op je iPhone. Dit zijn 4 iPhone-don’ts waar je rekening mee moet houden.

1. Kabels en opladers van derde partijen gebruiken

We geven het meteen toe: de officiële oplaadkabels en opladers van Apple zijn behoorlijk duur. En dan is een veel goedkopere kabel van een derde partij snel gekozen. Toch kun je dat beter niet doen …

Apple is de laatste jaren flink bezig om dit soort kabels en opladers te blokkeren. Soms krijg je alleen een melding en kun je de iPhone alsnog opladen, maar vaak komt het voor dat je een foutmelding krijgt en de kabels helemaal niet werken.

Zelfs kabels en opladers die eerst wel werkten, kunnen zomaar stoppen met functioneren als Apple weer een software-update heeft uitgebracht. Daarnaast moet je ook rekening houden dat third-party kabels en opladers soms zelfs gevaarlijk kunnen zijn.

2. Jailbreaken

Misschien heb je er wel eens van gehoord: jailbreaken. Dit is het proces waarbij je je toestel ‘kraakt’. Je kunt dan apps en programma’s buiten de officiële App Store om installeren. Dat klinkt prima, maar je iPhone loopt dan ook meer risico op kwaadwillende software die zich op je iPhone weten nestelen. Daarom raden we aan om je iPhone nooit te jailbreaken.

3. iPhone nooit herstarten of uitzetten

We zijn er ook schuldig aan, want wij zetten onze iPhones ook vrijwel nooit uit. Toch zegt de Amerikaanse National Security Agency (NSA) dat je dat soms beter wel kunt doen. Volgens hun maak je het daarmee moeilijker voor spyware.

Nou weten we dat niet zeker, maar het is wel goed om zo nu en dan even je iPhone te herstarten. Vaak reageert je iPhone dan weer net wat vlotter en allerlei achtergrondtaken krijgen een schone lei. Daarnaast is het ook nog eens zo gepiept. Wil je weten hoe je jouw iPhone moet herstarten? Lees dan het artikel hieronder even door.

Lees meer: iPhone uitzetten of volledig herstarten? Zo doe je dat!

4. Geen toegangscode of Face ID instellen

We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar er zijn nog steeds iPhone-bezitters die geen toegangscode of Face ID hebben ingesteld voor het ontgrendelen van hun iPhone. Toch kun je dat beter wel doen, want hiermee voorkom je dat vreemden toegang krijgen tot jouw persoonlijke gegevens in geval van diefstal of verlies van je iPhone.

Dat niet alleen: ook wanneer je niet wilt dat je kinderen zomaar met je (werk)telefoon aan de haal gaan is Face ID (of Touch ID) een eenvoudige manier om de apps op je iPhone net wat makkelijker uit hun handjes te houden.

5. Elke app toestemming geven om berichten te sturen

Bij vrijwel elke app die je installeert krijg je de vraag of ze berichten mogen sturen. Daarnaast krijg je ook een melding of de app je mag volgen. Beide vragen kun je het beste met ‘niet toestaan’ beantwoorden. Zo voorkom je dat je iPhone constant je locatie aan het doorsturen is en dat je de hele tijd berichten van apps ontvangt.

Wanneer je zeker weet dat een app je berichten móét sturen om goed te gebruiken, kun je het altijd nog achteraf instellen. Dat doe je via ‘Instellingen > Meldingen’. Kies vervolgens de app waar je de meldingen van wilt aanpassen.

