Noodoproep via de satellietfunctie? Met je iPhone 14 kan het!

Een noodoproep met je locatie sturen als je geen bereik hebt? Eind november kan het op je iPhone 14 met de satellietfunctie!

Satellietfunctie voor noodoproepen

Apple heeft bevestigd dat noodoproepen vanaf eind deze maand via een nieuwe satellietfunctie gedaan kunnen worden wanneer je geen bereik hebt. Met de functie wordt het dan mogelijk om een kort bericht mét locatie te delen, ook als je even niet in de buurt bent van een telefoonmast. Je locatie wordt dan zichtbaar in de ‘Zoek mijn’-app.

24 Globalstar satellieten

De noodoproepen worden gemaakt via satellieten van Globalstar. Apple maakte bekend 450 miljoen dollar te investeren in de nieuwe satellietfunctie. Het bedrijf heeft 24 satellieten die om de aarde vliegen op dit moment. Als je een noodoproep wilt doen als je geen bereik hebt, verbind je an met één van deze 24 satellieten.

Noodoproep via satelliet versturen: zo werkt het

Om een noodoproep te versturen als je geen bereik hebt, is het in ieder geval nodig om een vrij uitzicht op de horizon te hebben. Vervolgens wordt op je iPhone aangegeven in welke richting je je telefoon moet richten om het beste bereik te hebben. Je bericht wordt vervolgens doorgestuurd naar een satelliet van Globalstar.

Deze satelliet stuurt het bericht met je locatie weer door naar een radiostation op aarde. Als de ontvanger zich bevindt in een gebied met SMS-bereik, zal het bericht direct naar zijn of haar telefoon verstuurd worden. Als dit niet het geval is, wordt de ontvanger door Apple-medewerkers vanuit een callcenter gecontacteerd.

Gratis functie (voor in ieder geval twee jaar)

Deze functie is de eerste twee jaar gratis. Hoe duur de service na de eerste twee jaar wordt, is nog niet bekend. De satelliet-noodoproepen zijn vanaf eind november beschikbaar op de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

In eerste instantie zal de update alleen beschikbaar zijn in de Verenigde Staten en Canada. Het is nog even afwachten wanneer de functie ook naar Nederland komt, maar Apple heeft al aangegeven de satellietfunctie ook naar andere landen te brengen.

