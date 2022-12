Satellietfunctie in iPhone redt man in Alaska door noodoproep

In Amerika kan je sinds twee weken een noodoproep doen met je iPhone via een satelliet. Nu blijkt deze functie écht gewerkt te hebben voor een man in Alaska en heeft het zijn leven gered!

Van iPhone en satelliet naar hulp

Apple heeft onlangs in de VS en Canada, twee landen met veel uitgestrekte gebieden, een satellietfunctie uitgerold. Met deze functie kan je via je iPhone en een satelliet een noodoproep doen. Dit werkt zelfs als je geen bereik op je iPhone hebt. Je locatie wordt dan zichtbaar in de ‘Zoek mijn’-app.

Een man is nu een van de eerste iPhone 14-gebruikers die aan deze functie zijn leven heeft te danken. Dit gebeurde toen hij was gestrand in een extreem geïsoleerd gebied in Alaska, de noordelijkste staat van de Verenigde Staten. De noodoproep via satelliet en je iPhone wordt automatisch geactiveerd wanneer je met een iPhone 14-model het nummer 911 (het Amerikaanse 112) probeert te bellen en er geen mobiele service beschikbaar is.

Man in Alaska gered door noodoproep

Op 1 december 2022, heel vroeg in de ochtend, kregen de Alaska State Troopers een melding van het Apple Emergency Response Center dat er een noodoproep van een iPhone 14 via de satelliet was verstuurd. De eigenaar van deze iPhone reisde met een sneeuwscooter van Noorvik naar Kotzebue, maar strandde helaas in niemandsland.

Met de coördinaten die de iPhone via de noodoproep verstuurde kon het reddingsteam de man vinden. Deze had gelukkig geen verwondingen. We weten niet precies wat er is gebeurd, maar er is een grote kans dat zijn sneeuwscooter het begaf.

De reddingswerkers waren onder de indruk van de noodoproep via de iPhone. Ze waren met name aangenaam verrast over de ‘nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie in de eerste waarschuwing’.

Wat is de noodoproep met satellietfunctie in je iPhone?

Apple lanceerde deze functie een paar weken geleden in de VS en Canada, nadat het voor het eerst was aangekondigd tijdens de release van de iPhone 14 in september. We weten niet wanneer deze functie naar Nederland komt. In ons kikkerlandje lijkt een noodoproep plaatsen via een satelliet op je iPhone wellicht ook een beetje overbodig. Wij hebben in ons land namelijk vrijwel overal bereik.

De dienst zien wordt later deze maand wel geïntroduceerd in Frankrijk, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Andere landen volgen waarschijnlijk volgend jaar. Het is nog maar de vraag of Nederland daar ook tussen zit.

