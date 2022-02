Noise-cancelling: hoe werkt ruisonderdrukking en wat is het?

Wat is het verschil tussen actieve noise-cancelling en passieve ruisonderdrukking? Hoe werkt deze interessante techniek eigenlijk? En waarom zou je een duurdere koptelefoon met deze noise-cancelling aanschaffen? In dit artikel leggen wij je alles uit over ruisonderdrukking.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ben jij altijd al benieuwd geweest naar hoe ruisonderdrukking werkt in jouw AirPods? En wat is het nou precies? In dit artikel beantwoorden wij al je vragen en leggen we alle belangrijke verschillen uit, voordat je een headset met deze noise-cancelling-techniek koopt. Lees je mee?

Actieve noise-cancelling vs passieve ruisonderdrukking

Passieve ruisonderdrukking werkt in feite heel simpel. Hoe beter je oortjes in je oorschelp passen, hoe betere passieve ruisonderdrukking je hebt. Deze isolatie van je oor wordt ook wel geluidsblokkering genoemd en is, op designkeuzes na, niet heel natuurkundig of technisch. Bij deze vorm van ruisonderdrukking hoor je omgevingsgeluid dus nog wel enigszins. Met in ear-oortjes en over ear-koptelefoons is de passieve ruisonderdrukking het best. On ear-koptelefoons zullen je oren het minst goed afsluiten en dus vaker een geluidslek hebben.

Bij actieve noise-cancelling gaat het niet om het ontwerp of hoe dicht het apparaat op (of ín) je oor zit, maar schuilt er een natuurkundig principe achter. Elektronische signalen filteren ongewenst omgevingsgeluid (zo goed als) weg. Dat natuurkundig principe gebruiken koptelefoons met actieve noise-cancelling.

Hoe werkt actieve ruisonderdrukking?

De koptelefoons en oordoppen die noise-cancelling hebben, doen dat via bijzonder compacte microfoontjes. Deze zijn geplaatst aan de buitenkant van het apparaat en nemen al het omgevingsgeluid rondom de oortjes op. Geluid bestaat (zoals je wellicht weet) uit golven. Wetenschappers en ontwikkelaars hebben ontdekt dat als je precies het tegenovergestelde van een geluidsgolf uitzendt, de golf als het ware wordt ‘platgeslagen’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De wetenschappelijke term hiervoor is ‘het verkleinen van de amplitude van de golf’, maar eigenlijk is dit bij geluid hetzelfde als het verlagen van het volume. Als je dit perfectioneert, zoals in de allerbeste noise-cancelling koptelefoons, kunnen beide geluidssignalen elkaar volledig elimineren en werkt de onderdrukking van de omgevingsgeluiden het beste. Dit betekent dus ook dat je ruisonderdrukking wel merkt, maar niet hoort.

Natuurlijk ligt het daadwerkelijke natuurkundige principe iets genuanceerder. Het is niet simpel een geluid opnemen en deze over zijn eigen as omkeren. Dit proces moet ook precies passen bij het accuvermogen en de processorkracht van de desbetreffende headset. Maar je begrijpt het nu ongeveer.

Apple AirPods 3 prijzen vergelijken Bekijk product Nieuw v.a. € 178,95 Vergelijk prijzen

Verschillende typen ruisonderdrukking

We hebben net de actieve noise-cancelling uitgelegd. Maar wist je ook dat er nog meerdere toepassingen zijn van ruisonderdrukking? Het meest gebruikte type, die wij hierboven hebben uitgelegd, is de ruisonderdrukking met een actief tegengeluid. Deze zijn uiteindelijk, na de eliminatie van omgevingsgeluid, niet meer hoorbaar.

‘Noise-masking’ daarentegen zorgt juist voor een hoorbaar geluid om je auditief af te sluiten van de buitenwereld. Waar noise-cancelling zorgt voor het tegengaan van monotone, vaak lage, (brom-)geluiden, voegt ‘noise masking’ deze juist toe. Deze functie binnen de ruisonderdrukking-wetenschappen werkt beter tegen gesnurk van je partner of tegen geboor en gehamer van je buren om zes uur ‘s-ochtends. Bekijk goed welke vorm van ruisonderdrukking het beste voor jou werkt voordat je de noise-cancelling oortjes aanschaft!

Een derde weg van noise-cancelling is een zogeheten transparantiemodus. Dit vind je onder andere in de AirPods Pro en de AirPods Max, maar ook in andere headsetmerken onder een andere benaming. De transparantiemodus laat juist geluid van buitenaf toe, zodat je het hoort als er een omgevingsgeluid over een bepaalde drempelwaarde gaat (én jij het dus moet opmerken). De Sony LinkBuds hebben dit principe als eerste draadloze koptelefoon helemaal omarmt.

Apple AirPods Pro prijzen vergelijken Bekijk product Nieuw v.a. € 207,95 Vergelijk prijzen

Wanneer en waarom heb je ruisonderdrukking nodig?

Noise-cancelling, in elke vorm en maat, is in theorie perfect voor de meeste mensen. Iedereen heeft wel eens geprobeerd om in slaap te komen terwijl iemand in dezelfde kamer loopt te snurken. Ook voor de concentratie op kantoor en studie kan ruisonderdrukking heel handig zijn. Muziekpuristen die veel onderweg zijn en louter van muziek willen genieten hebben ook enorm veel baat bij noise-cancelling.

Ook op medisch-psychologisch gebied kan de techniek enorm handig zijn. Mensen die overgevoelig zijn voor prikkels of een autistischspectrumstoornis hebben, kunnen zich met ruisonderdrukkende koptelefoons afsluiten van de hectische wereld en op deze manier fijner leven. Ook mensen met tinnitus (oorsuizen) kunnen in theorie geholpen worden door deze type koptelefoons of oortjes, met de noise-masking.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ondanks dat enkele mensen misselijk kunnen worden van ruisonderdrukking, is de techniek niet schadelijk voor je gehoor. Sommige gebruikers hebben echter wel een gevoelig evenwichtsorgaan. Deze kan door de ruisonderdrukking dan zijn verstoord en diegene misselijk maken. Noise-cancelling leidt dus niet tot gehoorbeschadiging, mits je het op een normaal, acceptabel volume gebruikt net zoals muziek en podcasts.

Welke nadelen heeft ruisonderdrukking?

Omdat de techniek achter actieve ruisonderdrukking nog relatief nieuw is, en nu pas in de meeste koptelefoons zit, zijn ze ook nog duurder dan hoofdtelefoons zonder deze noise-cancelling. Het woordje ‘actief’ houdt ook nog in dat ze veel stroom verbruiken, en daarom een relatief grote accu nodig hebben. Om de oortjes of koptelefoons te voorzien van een deze grotere batterij zijn ze vaak ook zwaarder dan hoofdtelefoons zonder actieve ruisonderdrukking.

Ook kunnen ze dus, zoals eerder genoemd, sommige mensen misselijk maken. Het gebruik van deze oortjes in het verkeer raden wij ten zeerste af. Als de ruisonderdrukking goed werkt in de headset, dan hoor je écht niets meer behalve je muziek of podcast. Je merkt dus ook geen (politie)sirenes of te hard rijdende auto’s. Dit is niet perse een een nadeel, aangezien de optie vaak ook uit te zetten is.

Apple AirPods Max prijzen vergelijken Bekijk product Nieuw v.a. € 431,95 Vergelijk prijzen

Hoe schakel ik ruisonderdrukking uit?

Het is handig om af en toe deze handige functie uit te zetten. Ten eerste raak je snel gewend aan het effect. Als je ruisonderdrukking af en toe uit zet, lijkt het weer een wonder als je het weer aanzet. Maar er is nog een veel betere reden; mocht je een enorm lange reis hebben en de hele weg muziek blijven luisteren, zet de ruisonderdrukking dan af en toe uit, als het rustig is in je omgeving. Op deze manier gaat de batterij van de noise-cancelling oortjes namelijk langer mee.

Je kunt rechtstreeks vanaf je AirPods Pro of AirPods Max met de ruisbeheersingsknop schakelen tussen de verschillende types noise-cancelling. Met dit knopje kun je de functie zelfs helemaal uit zetten. Wil je het liever via je iPhone doen? Ga dan naar ‘Instellingen>Bluetooth’ en tik op de blauwe ‘i’ naast het verbonden apparaat. Hier stel je de ruisonderdrukking in.

Met de Apple Watch is het nóg makkelijker: Tik op het AirPlay-symbool als je muziek aan het luisteren bent. Hier stel je het vervolgens in. Voor producten die niet van Apple zijn heb je vaak ook een aparte app van de fabrikant zelf, waar je de functie aanzet of uitschakelt.

Deze noise-cancelling-headsets raden wij aan (en hier moet je op letten)

Wij raden aan om oordoppen of een koptelefoon te kopen met een accu die lang meegaat. Met een batterijduur van 20 uur moet je het lang en breed kunnen volhouden. De meeste oordopjes, in tegenstelling tot koptelefoons, hebben ook nog een opbergdoosje die de oortjes kunnen opladen. Mocht je dus voor een zeer lange tijd achter elkaar van noise-cancelling willen genieten, kies dan voor oordopjes. Wij hebben in een eerder artikel al de beste vijf draadloze oordopjes met ruisonderdrukking op een rij gezet voor jou! Hier vind je niet alleen de AirPods Pro van Apple, maar ook oortjes van onder andere Beats en Sony.

Koptelefoons die over-ear zijn, zitten vaak sneller comfortabel dan oortjes. Het moet heel toevallig zijn als je oortje precies mooi in je oorschelp past. Natuurlijk leveren ze allerlei rubberen dopjes mee om de pasvorm zo goed mogelijk te maken, maar met een koptelefoon zit je altijd goed. Daarbovenop heb je ook nog een gratis oorwarmers voor in de winter. Apple heeft één koptelefoon met ruisonderdrukking op de markt gezet: de AirPods Max. Deze is echter aan de prijzige kant.