De overheid stuurt vaak een NL Alert uit als test, zodat elke Nederlander kan nagaan of zijn of haar telefoon op de juiste manier is ingesteld. Op maandag 8 juni 2020 wordt een nieuw controlebericht verzonden. In dit artikel lees je of je NL Alert iPhone-instellingen kloppen.



NL Alert iPhone instellen

De meeste telefoons zijn standaard ingesteld om NL Alerts te ontvangen. Sinds iOS 12.2 zijn ook iPhones automatisch ingesteld voor NL Alert. Het kan echter geen kwaad om toch te checken of dat bij jouw iPhone ook het geval is. Om de melding van de overheid in te stellen, doorloop je de onderstaande stappen.

Open de Instellingen-app van je iPhone; Ga naar ‘Berichtgeving’; Veeg helemaal naar beneden tot je bij ‘Noodmeldingen’ komt (zie screenshot hiernaast); Tik op het schuifje als deze niet op groen staat.

Wat is een NL Alert?

Het NL Alert is in het leven geroepen om mensen op de hoogte te brengen als er een noodsituatie in de buurt is. De overheid kan via deze meldingen mensen bereiken en zo informatie geven. Daarnaast kom je via NL Alerts te weten wat je moet doen. De melding komt alleen in de directe omgeving van de noodsituatie op smartphones terecht. Daarvoor maakt de overheid gebruik van zendmasten van providers.

De techniek werkt op basis van cell broadcast, wat je kunt vergelijken met een radiosignaal. Zelfs als het netwerk overbelast is, krijg je een NL Alert. Deze meldingen zijn gratis, anoniem en werken sinds het najaar van 2015 niet alleen op 2G- en 3G-netwerken, maar ook via 4G.

Een NL Alert wordt niet zomaar uitgegeven, maar alleen ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties. Denk hierbij aan een grote brand, aanslag of noodweer. Op maandag 8 juni stuurt de overheid een NL Alert controlebericht uit om 12.00 uur. Dit dient als test voor mensen die willen controleren of hun mobiel op de goede manier is ingesteld.

NL Alert instellen op Android

Heb je geen iPhone maar een Android-toestel, dan is het instellen eenvoudig, maar hoe je dat doet verschilt per toestel. Daarom heeft de Nederlandse overheid de instelhulp voor NL Alert online gezet.

Gebruikers kunnen per fabrikant en type telefoon bekijken hoe ze de melding instellen. Via de link hieronder kom je terecht bij zustersite Android Planet, waar alles netjes wordt uitgelegd.

