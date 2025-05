Nintendo Switch 2 hands-on: beter én mooier (maar daar betaal je voor)

De Nintendo Switch 2 komt binnenkort uit, maar wij konden er al even mee aan de slag in een hands-on. De Switch 2 is beter en mooier geworden, maar al deze pracht heeft wel een prijs.

Nintendo Switch 2 hands-on

De pre-orders gaan als warme broodjes, maar Nintendo lijkt er echt klaar voor te zijn. Als we de geruchten mogen geloven gaat de Nintendo Switch 2 een van de grootste console-releases in Nederland (en in de rest van de wereld) worden.

Dat mag ook wel, want de eerste Switch was enorm populair en heeft maar weer eens laten zien waar Nintendo goed in is. Iedereen die ook maar een beetje geïnteresseerd is in games, kijkt daarom reikhalzend uit naar de opvolger: de Nintendo Switch 2.

De wereldwijde release van de Nintendo Switch 2 is op 5 juni. Verschillende online winkels hebben hun pre-orders al geopend en de console was ook vrij vlot uitverkocht. Gelukkig worden er steeds vaker nieuwe pre-orders geaccepteerd, dus je bent nog niet te laat om er een voor de release te scoren. Houd onderstaande links daarom goed in de gaten als je er nog eentje wilt bemachtigen.

Beter, mooier en

We geven toe: wij waren na de eerste aankondiging al fans van de Nintendo Switch 2. Maar na het zien (en de hands-on) van de console tijdens de Switch 2 Experience in Amsterdam zijn we helemaal overstag. De Switch 2 is volwassener, beter en een flink stuk krachtiger geworden.

Het eerste dat opvalt is het grotere scherm, het is bijna 1,5 keer groter dan de Nintendo Switch 1. Het is echter geen oled-scherm (zoals in de huidige generatie van de Switch 1) maar een LCD-scherm geworden. Maar dit scherm van de Switch 2 heeft wel ondersteuning voor HDR. Dat betekent dat het Switch 2-display prachtige kleuren heeft en lekker helder is.

Toen we tijdens het evenement de Switch 1 naast de nieuwe versie hielden zagen we ook bar weinig verschil. Het zwart was wat beter op de Switch 1, maar de Switch 2 was daarentegen weer wat helderder. Het scherm stelde in ieder geval zeker niet teleur en is vele malen beter dan het LCD-scherm dat de eerste generatie van de Switch 1 had.

Verder heeft de Switch 2 nog veel meer upgrades gekregen in vergelijking met de Switch 1. De spelcomputer is een stuk sneller en je kunt nu ook in 4K (60 Hz) op de televisie spelen. Als je op het ingebouwde scherm van de Switch 2 speelt kun je de games nu in full HD (tot 120 Hz) spelen. Op de Switch 2 kun je overigens alle oude Switch 1-games spelen. En sommige games krijgen (al dan niet tegen betaling) een speciale update voor de Switch 2.

De controllers zijn nu magnetisch vast te klikken en als muis te gebruiken. Dat muizen voelde nog een beetje als een gimmick in de games, maar misschien dat Nintendo ons in de toekomst wat beter kan overtuigen over de aantrekkingskracht van deze functie.

De games: beter en mooier

Maar bij de Switch 2 gaat het natuurlijk om de games. En tijdens de Switch 2-Experience werden we niet teleurgesteld. Mario Kart World was de grote publiekstrekker en dat is niet zonder reden.

De populaire racegame heeft nu voor het eerst een open wereld en je kunt zelfs met 24 spelers tegelijk racen. Dat hadden we ook geprobeerd en het was een… totale chaos. Het was daadwerkelijk een nog grotere chaos dan een standaard potje Mario Kart. Maar eerlijk is eerlijk: het was ontzettend leuk en deze variant is een prima toevoeging aan de game.

Daarnaast hebben we ook de nieuwe game Donkey Kong Bananza geprobeerd. Deze game had veel weg van Mario Odyssey. Het grote verschil is dat je nu als Donkey Kong door de game gaat en dat je alles, maar dan ook (bijna) alles, kapot kunt slaan.

Bananza is ook de perfecte game voor alle platformfanaten met een verzamel-fetisj die klassiekers als Banjo-Kazooie en Yooka-Laylee hoog in het vaandel hebben staan.

Nintendo liet tijdens deze hands-on ook nog zien dat de Switch 2 krachtig genoeg is om zware games te draaien. In een speciaal hoekje (voor 18+ Nintendo-fans) waren onder andere Cyberpunk 2077 en Yakuza 0 Director’s Cut te zien.

Vooral Cyberpunk 2077 was indrukwekkend. Deze game draaide in een speciale ‘performance modus’ van 40 fps. Leuk om te zien dat zo’n zware game nu ook op een draagbare console gespeeld. Tot nu toe kon alleen de Steam Deck dat redelijk.

Er waren ook wat populaire Switch 1-games te zien die (tegen betaling) een upgrade gaan krijgen voor de Switch 2. Een van de games was The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom die nu een hogere resolutie, verbeterde framerate en HDR-ondersteuning heeft gekregen. De wereld van Hyrule heeft er nog nooit zo mooi uitgezien.

Met één maar: Nintendo Switch 2 prijzen

Toch is het wel even schrikken als je de prijs ziet van al dit moois. De eerste Switch kostte tijdens de introductie 330 euro. Voor de Nintendo Switch 2 moet je nu 469 euro op tafel leggen.

Dat niet alleen: ook de games die speciaal voor de nieuwe console zijn gemaakt zijn flink duurder geworden. Waar je voor Mario Odyssey voor de eerste Nintendo Switch nog zo’n 60 euro moest betalen, is de game Donkey Kong Bananza 80 euro (of 70 euro digitaal).

Dat betekent overigens niet dat alle games zo duur zijn. Maar houdt er wel rekening mee dat je gemiddeld meer geld kwijt bent om een game-collectie op te bouwen op Nintendo’s nieuwe console. Dat is vooralsnog het enige nadeel, want de Nintendo Switch 2 is verder een enorme stap in de juiste richting.