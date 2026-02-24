Twijfel je of je de Nintendo Switch 2 moet kopen? Wacht dan zeker niet te lang, want deze populaire console wordt binnenkort duurder. Hieronder leggen we uit waarom.

Dit is waarom de Nintendo Switch 2 duurder gaat worden

De Nintendo Switch 2, één van de populairste consoles van het afgelopen halfjaar, wordt binnenkort veel duurder. Door een acuut tekort aan RAM, SSD’s en harde schijven overweegt Nintendo mogelijk een prijsverhoging. Dit maakt het nu het ideale moment om de console aan te schaffen, voordat de kosten stijgen.

AI-geheugentekort drijft Nintendo Switch 2-prijs omhoog

De snelle opkomst van kunstmatige intelligentie zorgt voor een toenemende vraag naar geheugen voor apparaten. Grote techbedrijven als Amazon, Google en Microsoft investeren miljarden in datacenters vol AI-servers, die enorme hoeveelheden RAM (DRAM) en opslag zoals HDD’s en SSD’s vereisen. Western Digital, een topproducent van harde schijven, meldt dat de volledige productiecapaciteit voor 2026 al is volgeboekt door deze grote klanten.

Nintendo heeft daardoor problemen met de Switch 2, die nu rond de 458 euro tot 490 euro kost in Nederland. Nintendo overweegt daarom een prijsverhoging bij de Nintendo Switch 2. De prijs wordt mogelijk met 50 euro verhoogd om verliezen te vermijden. Je haalt de Nintendo Switch 2 dan voor circa 550 euro, dit is vergelijkbaar met recente verhogingen bij Xbox en PlayStation. De kans is groot dat deze prijsverhogingen niet lang meer op zich laten wachten.

Waarom je de Switch 2 beter nu aanschaft

De Nintendo Switch 2 haal je nu al in huis vanaf 449 euro. Voor bundels met Mario Kart World betaal je rond de 509 euro, en kun je ook nog eens meteen beginnen met spelen. Ondertussen is de game-bibliotheek ook flink gegroeid met bekende titels zoals Donkey Kong Bananza, Cyberpunk 2077, Split Fiction en Final Fantasy VII.

Er komt nog meer aan, met gave nieuwe releases zoals Resident Evil en Indiana Jones die het aanbod verder uitbreiden. Daarom is het zeker verstandig om niet te lang te wachten. Met al die geoptimaliseerde games en handige accessoires is dit een goed moment, zeker aangezien de prijzen mogelijk binnenkort stijgen. Hier haal je de Nintendo Switch 2 het voordeligst in huis: