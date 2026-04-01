Nintendo verlaagt prijzen plotseling – en dat is niet de enige verrassing

Nintendo heeft een onverwachte verandering doorgevoerd, want het bedrijf verlaagt de prijzen van nieuwe spellen. Dit zijn de lagere prijzen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nintendo verlaagt prijzen

Goed nieuws als je een Nintendo Switch 2 hebt! Nintendo heeft een opvallende verandering doorgevoerd, want meerdere spellen worden goedkoper. Het is al langer de verwachting dat de Nintendo Switch 2 duurder wordt, maar dat geldt dus niet voor de games. Het tegenovergestelde is zelfs waar, Nintendo heeft prijsverlagingen aangekondigd voor de digitale versie van meerdere spellen.

Deze prijsverlagingen worden doorgevoerd in Japan, de Verenigde Staten en Europa. Door deze verandering zijn er voortaan prijsverschillen tussen digitale en fysieke spellen. Dit verschil is nu al terug te zien bij een aantal spellen, waaronder Yoshi and the Mysterious Book. Waar je bij Nintendo voor de fysieke game 69,99 euro betaalt, is dat voor de digitale versie nog ‘maar’ 59,99 euro. Zo bespaar je direct tien euro op de compleet nieuwe game.

Bij andere aanbieders betaal je voor de fysieke versie inmiddels dezelfde (verlaagde) prijs als de digitale game. We zagen dezelfde prijsverschillen al bij Mario Kart World. Voor het fysieke spel betaal je 89,99 euro, de digitale uitvoering kost 79,99 euro. Dit is voortaan de standaard bij spellen van Nintendo, want je bent tien euro goedkoper uit als je voor een digitale variant kiest.

Alleen games van Nintendo

Nintendo heeft de prijsverlagingen in een verklaring toegelicht. Het bedrijf benadrukt dat het digitale spel dezelfde ervaring biedt als de fysieke variant. Het prijsverschil wordt veroorzaakt door productiekosten bij fysieke spellen. Voor deze games worden doosjes geproduceerd, de spellen worden vervolgens in de dozen gedaan en die worden weer over de hele wereld verspreid. Deze kosten ontbreken bij digitale spellen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Haal je vooral digitale spellen voor je Nintendo Switch 2? In dat geval zijn deze prijsverlagingen dus goed nieuws, want je betaalt voortaan tien euro minder voor de games van Nintendo. Het bedrijf heeft aangegeven dat deze lagere prijzen alleen gelden voor spellen van Nintendo zelf, games van andere partijen worden (vooralsnog) niet goedkoper. De prijsverlagingen worden bovendien alleen doorgevoerd bij spellen voor de Nintendo Switch 2.

Nóg een verrassing

De lagere prijzen bij Nintendo zijn mogelijk ook goed nieuws voor fysieke games, zo krijg je bij bepaalde aanbieders de fysieke uitvoering voor dezelfde prijs als de digitale variant.

