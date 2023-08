Gebruik je deze app op je Mac? Verwijder hem dan meteen!

Het gebeurt niet vaak dat een app twijfelachtige zaken op de achtergrond uitvoert, maar de volgende app doet dat stiekem wel. Daarom kun je hem maar beter meteen van je Mac verwijderen.

Deze app op je Mac moet je meteen verwijderen

De app die je beter meteen van je Mac kunt verwijderen is NightOwl. Het is een app die al sinds 2018 bestaat en waarmee je automatisch tussen een lichte en donkere versie van het besturingssysteem kunt switchen. Het is een alternatief voor de versie die standaard in MacOS zit, en alleen activeert als je wegloopt van je Mac.

Zo op het eerste gezicht lijkt er helemaal niets mis mee, maar NightOwl doet stiekem wat twijfelachtige zaken op de achtergrond. Dat was echter niet altijd zo, want voor 2022 was het een uitstekende app.

Maar toen ging het mis. Het programma werd in 2022 overgenomen door het bedrijf ‘TPE.FYI LLC’. Die hebben een paar zaken aangepast in de code van de app. Wanneer je de app installeert stem je namelijk toe dat je Mac onderdeel wordt van een botnet voor marktonderzoek. Dit kun je niet uitzetten, zelfs wanneer je de app afsluit.

Toegegeven in hun licentie-overeenkomst staat het kort beschreven en je ziet het in het klein op de download-pagina. Maar heel netjes is het zeker niet. Vooral dat het botnet actief blijft zelfs wanneer je de app afsluit kan eigenlijk niet door de beugel. Daarom kun je NightOwl maar beter meteen van je Mac verwijderen.

Zo kun je NightOwl van je Mac verwijderen

Om de app volledig te verwijderen open je de app Terminal op je Mac en voer je de onderstaande commando’s een-voor-een uit. Let op dat er bij het vierde commando een spatie staat tussen de ‘/’ en ‘~’.

sudo killall NightOwl

launchctl unload ~/Library/LaunchAgents/NightOwlUpdater.plist

sudo killall AutoUpdate

sudo rm -rf /Applications/NightOwl.app/ ~/Library/LaunchAgents/NightOwlUpdater.plist

sudo zsh -c "rm /Users/*/Library/LaunchAgents/NightOwlUpdater.plist"

Inmiddels heeft Apple het certificaat van de app ingetrokken en kun je de app niet meer starten. Toch is het zeker slim om de app NightOwl in zijn geheel van je Mac te verwijderen met bovenstaande commando’s.

