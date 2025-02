Heb jij de nieuwste functies van WhatsApp nog niet? Zo komt dat

Zit jij te wachten op de nieuwste functies van WhatsApp, maar kun je ze op jouw toestel nog niet gebruiken? Wij leggen je uit waardoor dat komt.

Nieuwste functies van WhatsApp

WhatsApp brengt regelmatig updates uit. Met deze updates wordt de chatdienst uitgebreid met nieuwe functies. Zo introduceerde WhatsApp deze maand nog de compleet nieuwe chatthema’s. Door deze thema’s kun je zowel je privé- als groepsgesprekken naar je eigen hand zetten. Met de nieuwste functies maakt WhatsApp het mogelijk om nieuwe achtergronden te kiezen en de berichten een andere kleur te geven.

Ben je enthousiast over deze nieuwe functies? Dan hebben we slecht nieuws, want de kans bestaat dat je ze nog niet kunt gebruiken. Bij een deel van alle gebruikers zijn de nieuwste functies als de chatthema’s nog niet toegevoegd. Dat heeft niet te maken met de chatthema’s, het komt vrijwel altijd voor dat je niet direct aan de slag kunt met de nieuwste functies van WhatsApp. Dat heeft te maken met de manier waarop de chatdienst updates uitbrengt.

Heb je WhatsApp bijgewerkt naar de recentste versie, maar ontbreken de nieuwste functies nog? Dat kan volgens WhatsApp verschillende oorzaken hebben. Vrijwel altijd brengt de chatdienst updates gefaseerd uit. Dat betekent dat niet alle nieuwe features overal op hetzelfde moment worden uitgerold. Het is afhankelijk van je land, regio en toestel wanneer WhatsApp de nieuwe features toevoegt aan de applicatie.

Zo komt het vaker voor dat nieuwe functies eerder beschikbaar zijn voor iPhone-gebruikers dan voor Android-gebruikers, en andersom. Daarnaast kan WhatsApp kiezen voor een langzame release van de nieuwste functies. Het duurt in dat geval uren, dagen of zelfs weken voordat iedereen een nieuwe of bijgewerkte feature kan gebruiken. Vermoedelijk koos WhatsApp bij de introductie van de chatthema’s deze maand nog voor een langzame release.

Het kan dus weken duren voordat alle gebruikers aan de slag kunnen met de nieuwste functies van WhatsApp. Met een langzame release probeert WhatsApp problemen met updates te voorkomen. Door een nieuwe softwareversie gefaseerd uit te brengen worden de servers niet overbelast en kunnen eventuele softwarefouten sneller aangepast worden. Daardoor moet je geregeld wat langer wachten op de nieuwe features.

De chatthema’s zijn op dit moment de nieuwste functies van WhatsApp. Op de achtergrond werkt de chatdienst alweer aan de volgende update. In de eerste testversies van WhatsApp is een nieuwe knop opgedoken, die vermoedelijk later dit jaar voor alle gebruikers beschikbaar komt. Ben je benieuwd welke veranderingen je nog meer bij WhatsApp kunt verwachten? Lees dan hier meer nieuws over WhatsApp: