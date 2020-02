Nieuwsoverzicht week 9: eerste MacBook met zelfgemaakte chip en meer

Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.

‘Apple brengt Mac(Book) met zelfgemaakte chip in 2021 uit’

Apple is van plan om volgend jaar de eerste Mac(Book) uit te brengen met een zelfgemaakte chip. Hiermee zou het bedrijf afscheid nemen van de Intel-chips. Er gaan al lange tijd geruchten over dat Apple een Mac(Book) wil uitbrengen met een zelfgemaakte chip, en in de eerste helft van 2021 zou het eindelijk zover zijn. Het zou een klap zijn voor Intel, dat al jarenlang verantwoordelijk is voor de chips in de Mac(Books). Door zijn laptops en computers te voorzien van eigen hardware, kan het bedrijf van Tim Cook de samenwerking tussen hard- en software wel verder verbeteren. Dit heeft mogelijk positieve gevolgen voor de prestaties en accuduur.

Onderzoek: iPhone XR was de populairste smartphone ter wereld in 2019

Apples beslissing om een goedkopere variant van de iPhone XS uit te brengen, heeft zijn vruchten afgeworpen. Een nieuw onderzoek laat zien dat de iPhone XR in 2019 de populairste smartphone ter wereld was. De cijfers zijn afkomstig van Omdia, een groot onderzoeksconcern dat verkoopcijfers van over de hele wereld in kaart brengt. Het bedrijf heeft een complete ranglijst met de populairste smartphones van vorig jaar uitgebracht. Het onderzoek is wereldwijd en geeft ons daardoor een mooi beeld van hoe de iPhone het vorig jaar gedaan heeft ten opzichte van de concurrentie.

‘Apple werkt aan iPad Pro met mini-led-scherm, verschijnt eind dit jaar’

De iPad Pro 2020 krijgt een mini-led-scherm en verschijnt aan het eind van dit jaar. Dat melden bronnen uit de productieketen van Apple. Er gaan al langer geruchten dat Apple werkt aan een iPad Pro 2020 met nieuwe mini-led-technologie. Inmiddels zijn de schermen ook daadwerkelijk besteld, zo zeggen bronnen uit de productieketen. Het lijkt er daarom op dat Apple later dit jaar de eerste iPad Pro met een mini-led-scherm uitbrengt. Eerdere geruchten dat Apple wil overstappen op mini-led voor zijn iPads zijn afkomstig van de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo.

Netflix top 10: check de populairste films en series van het moment

Netflix laat nu een top 10 zien van films en series. Hier check je dagelijks de populairste films en series in Nederland. Het is een opvallende keuze, want de streamingdienst wilde eerst geen kijkcijfers openbaar maken: je kon alleen de trending films en series bekijken, maar het bleef altijd geheimzinnig waar dit precies op is gebaseerd.Nu geeft Netflix voor het eerst het kijkgedrag per land prijs en check je als Nederlandse gebruiker dagelijks wat de rest van Nederland het leukst vindt. Zo kom je misschien achter nieuwe series die het kijken waard zijn.

‘Apples slimme augmented reality-bril ontgrendelt je iPhone automatisch’

Apple wil het makkelijker maken om apparaten snel te ontgrendelen, door verificatie via de augmented reality-bril mogelijk te maken. Andere Apple-apparaten herkennen dan sneller een gebruiker door middel van de bril. Volgens verschillende geruchten werkt Apple al geruime tijd aan een augmented reality-headset. Uit een patentaanvraag van Apple blijkt dat de bril mogelijk je iPhone automatisch ontgrendelt als je ‘m op je hoofd hebt. De bril kan een gebruiker namelijk snel identificeren. Als deze contact maakt met andere Apple-apparaten in de buurt, identificeren deze ook de gebruiker op afstand.

