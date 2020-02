Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.



Verplichte universele oplaadstandaard in juli

Als het aan de Europese Unie ligt, moeten in juli 2020 alle smartphones één en dezelfde oplader hebben. Vermoedelijk wordt er gekozen voor usb-c. Apple liet zich vorig jaar al afkeurend uit over dit voorstel, maar Europese beleidsmakers hebben ruimschoots voorgestemd voor het maken van nieuwe regels met betrekking tot oplaadstandaarden, meldt Reuters. Maar liefst 582 parlementsleden waren voor het maken van een nieuwe wet. Slechts 40 stemden tegen. Men gaat nu bezig met een wetsvoorstel dat rond juli aan de Europese Commissie wordt aangeboden. Maar wat betekent dit voor iPhone? Klik hieronder voor zeven vragen en antwoorden.

Coronavirus beïnvloedt iPhone-productie

Het Coronavirus zou volgens verschillende analisten invloed hebben op de productie van iPhones en andere Apple-producten. Er wordt gesteld dat de productie in het eerste kwartaal van 2020 tien procent lager ligt dan de bedoeling was. Volgens analist Ming-Chi Kuoheeft dat te maken met het virus, dat vooral in China om zich heen grijpt. Omdat juist daar veel iPhones worden geproduceerd, is deze invloed ook merkbaar voor Apple. Het bedrijf uit Cupertino neemt daarnaast voorzorgsmaatregelen en sluit Apple Stores en kantoren in China.

Disney Plus maakt vliegende start met 28 miljoen leden

Disney Plus heeft zich vanaf het begin gevestigd als een serieuze speler op de streamingmarkt. De dienst heeft inmiddels ruim 28,6 miljoen abonnees. Het succes van Disney Plus komt niet als een verrassing: als je Star Wars, Marvel, Disney, Pixar en meer aanbod bundelt in een videodienst, zijn er heel wat mensen die daar interesse in hebben. Nu Disney de kwartaalcijfers heeft onthuld, weten we ook hoe groot die groep mensen precies is. Sinds de lancering op 12 november had Disney in een dag al tien miljoen leden.

‘Apple-koptelefoon krijgt veegbediening in plaats van knoppen

De geruchtenmolen rondom Apples eigen koptelefoon blijft draaien: de koptelefoon zou namelijk touch-bediening krijgen. Het afspelen van muziek en andere audio is dan te bedienen met veegbewegingen in plaats van knoppen. Dat blijkt uit een patentaanvraag van Apple. De oorschelp van de koptelefoon heeft een grote aanraaksensor waarop bewegingen worden gedetecteerd. Het maakt hierbij niet uit of je de koptelefoon recht op je hoofd zet of met de band in je nek.

De eerste bèta van iOS 13.4 is beschikbaar: dit zijn de verbeteringen

Apple heeft de eerste bèta van iOS 13.4 uitgebracht. Daardoor weten we precies welke verbeteringen we straks op onze iPhone en iPad kunnen installeren. iOS 13.4 belooft weer een middelgrote update te worden, die een aantal interessante nieuwe functies toevoegt. De meest opvallende toevoeging is CarKey, een nieuwe techniek om je autoslot te ontgrendelen via een iPhone of Apple Watch. In onderstaand overzicht met iOS 13.4-functies zetten we alle verbeteringen op een rijtje.

