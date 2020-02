Ook deze week gebeurde het één en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.



iMac-design op de schop: scherm gaat uit één glazen plaat bestaan

Het design van de iMac gaat binnenkort compleet op de schop. Tenminste, als een nieuw patent de waarheid vertelt. Het document laat een futuristische iMac zien die uit één glazen plaat bestaat. De onderkant is gekromd, maar het display blijft recht. Op de afbeeldingen lijkt het alsof de futuristische iMac op de glazen onderzijde ‘leunt’, maar schijn bedriegt. Achter de computer zit namelijk een houder. Daarnaast functioneert deze steun als dock om bijvoorbeeld randapparatuur aan te sluiten. Op die manier zie je de accessoires niet wanneer je op de iMac aan het werken bent.

Gerucht: Deze iPhones en iPads ondersteunen dit najaar iOS 14

Met nog een aantal maanden te gaan tot WWDC, is het eerste gerucht over iOS 14-ondersteuning een feit. De betrouwbaarheid van de bron is lastig in te schatten, dus we houden een slag om de arm wat dit gerucht betreft. Een website stelt namelijk dat alle iPhones die iOS 13 ondersteunen ook iOS 14 zullen draaien. Dat betekent dus dat alle iPhones vanaf de iPhone SE en de zevende generatie van de iPod een grote update mogen verwachten. Wat de iPads betreft zouden enkel de iPad mini 4 uit 2015 en iPad Air 2 uit 2014 buiten de boot vallen.

‘Apple brengt komend halfjaar nieuwe oplaadmat, Apple Tag en nog 4 producten uit’

Apple brengt de komende zes maanden evenzoveel nieuwe producten op de markt, aldus betrouwbare analist Ming-Chi Kuo. Er komt onder meer een kleinere AirPower, Apple Tag en nieuwe Apple-hoofdtelefoon uit. Ook krijgen de iPhone SE, iPad Pro en MacBook opvolgers. Ten eerste verwacht Kuo dat de iPhone SE 2 komend halfjaar verschijnt. Verder verwacht Kuo dat Apple komende maanden een nieuwe iPad Pro en MacBook met schaartoetsenbord laat zien. Ook denkt Kuo dat Apple binnenkort een “Ultra Wideband Tag” (UWB) uitbrengt, oftewel de Apple Tag, ook AirTag genoemd.

Apple presenteert kwartaalcijfers van Q1 2020

Het eerste fiscale kwartaal van 2020 zit er weer op, dus maakt Apple de balans op. Het gaat hier om de maanden november, december en januari. Nog nooit haalde het bedrijf zo’n hoge omzet (91,8 miljard dollar) in het eerste fiscale kwartaal van een jaar. Volgens Tim Cook is deze hoge omzet voornamelijk te danken aan de grote vraag naar de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max, samen met de wearables-categorie. De Apple Watch Series 3 was bijvoorbeeld niet aan te slepen. Het ging wel wat minder goed met de iPad en de Mac ten opzichte van een jaar geleden. De streamingdiensten brachten dit kwartaal wel een stuk meer op.

iOS 13.3.1 is nu beschikbaar

Apple bracht deze week iOS 13.3.1 en iPadOS 13.3.1 uit. Deze tussentijdse update zorgt ervoor dat je het locatiegedrag van de nieuwste iPhones aan banden kunt leggen. De grootste vernieuwing heeft te maken met de U1-chip in de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. Deze chip kwam vorig jaar in opspraak, omdat hij continu de locatie van gebruikers noteerde. Na het downloaden van iOS 13.3.1 kun je de U1-chip uitzetten. Verder is de beveiliging van Schermtijd heeft een opfrisser gekregen. Ook werkt de Deep Fusion-mogelijkheid van de nieuwste iPhones voortaan beter.

