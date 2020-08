We hebben weer een week vol met Apple-nieuws achter de rug. Naast meerdere software-updates en de publieke bèta van watchOS 7 ging Fortnite ook de strijd aan met Apple. Hier zetten we het belangrijkste iPhone-nieuws op een rijtje.

Fortnite uit de App Store: 6 vragen en antwoorden over je V-Bucks en meer

Fortnite is sinds donderdagavond verdwenen uit de App Store. Maar wat betekent dat voor je account, V-Bucks die je hebt gekocht en het volgende seizoen van de populaire game? We zetten de antwoorden voor je op een rijtje. Donderdagavond verdween Fortnite uit de App Store van Apple en niet veel later ook uit de Play Store van Google. Ontwikkelaar Epic Games gaat hiermee de strijd aan met twee tech-giganten, maar ook voor spelers heeft dit gevolgen. Dit verandert er voor jou.

‘Apple onthult in oktober ‘Apple One’: één abonnement voor meerdere Apple-diensten’

Een nieuw gerucht stelt dat Apple naast nieuwe iPhones meer te onthullen heeft in oktober: dan zouden we Apple One te zien krijgen, een nieuw overkoepelend abonnement voor meerdere Apple-diensten. Een abonnement op Apple Music, Apple News Plus, Apple Arcade, Apple TV Plus en iCloud: ongemerkt kun je maandelijks veel geld kwijt zijn met allerlei diensten die allemaal bij Apple vandaan komen. Bloomberg schrijft dat Apple hier iets op bedacht heeft: Apple One. Deze nieuwe overkoepelende dienst zal ‘meerdere Apple-diensten’ bevatten voor een vast bedrag per maand.

‘iPhone 12-event in oktober, maar nieuwe iPad en Apple Watch al in september’

Nu we zeker weten dat de iPhone 12 niet in september komt, is de grote vraag wanneer Apple het iPhone 12-event organiseert. Apple-lekker Jon Prosser zegt er een idee over te hebben. In een tweet deelt Prosser op basis van zijn (anonieme) bronnen de releasedata van de Apple Watch Series 6, nieuwe iPad 2020 en vier iPhone 12-modellen. Deze zijn volgens hem als volgt:

Apple brengt iOS 13.6.1, iPadOS- en macOS-updates uit met belangrijke bugfixes

Apple heeft een drietal tussentijdse updates uitgebracht voor de iPhone, iPad en Mac. Toch kunnen we aanraden om zowel macOS Catalina 10.15.6 als iOS 13.6.1 snel te downloaden. Terwijl de release van iOS 14 langzaam maar zeker dichterbij kruipt, brengt Apple nog een kleine aanpassing uit voor iOS 13. In het document dat Apple met de update uitbracht, is te lezen wat er allemaal wordt aangepast. Zowel iOS 13.6.1 als iPadOS 13.6.1 lossen een aantal bugs op.

Apple Watch Series 6: 6 verwachtingen voor Apples nieuwe horloge

Meer gezondheidsfuncties, een vingerafdrukscanner op de zijkant en een grotere accu: dit zijn onze verwachtingen voor de Apple Watch Series 6. Het belooft een bomvol najaar te worden voor Apple. Naast de introductie van een reeks nieuwe iPhones onthult men medio september ook een nieuw horloge, waar we in dit artikel op vooruit blikken. Dit zijn onze verwachtingen voor de Apple Watch Series 6.