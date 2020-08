Het was een bomvolle week voor Apple. Naast testversies van iOS 14 en macOS (11) Big Sur bracht men ook een nieuwe iMac uit. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.

‘iPhone 12 (Pro) eerst in de winkels, 12 Pro Max en mini later’

De iPhone 12 verschijnt in twee rondes. Eerst brengt het bedrijf de opvolgers van de iPhone 11 en 11 Pro uit. De release van de iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini vindt een paar weken later plaats. Dat claimt DigiTimes. Volgens de Taiwanese publicatie heeft de productieketen van Apple “twee tot vier weken” vertraging opgelopen. Om de 2020 iPhones nog tijdig in de winkels te krijgen, zou Apple ervoor hebben gekozen om de toestellen in twee keer uit te brengen.

Apple verrast met nieuwe iMac

Apple heeft een nieuwe iMac onthuld. De 27 inch-desktop heeft een Retina-scherm, 5K-resolutie en snellere hardware aan boord, maar een vertrouwd design. Dit moet je weten over de 27 inch-iMac (2020). Het bedrijf kondigt de nieuwe computer vrij onverwachts aan via een persbericht. Afgelopen maanden werd wild gespeculeerd over een mogelijk nieuw design voor de Apple-computer, maar het ontwerp is vertrouwd. Het instapmodel kost 2099 euro.

Nieuwe iOS 14-bèta: definitieve release aanstaande

De vierde ontwikkelaarsbèta van iOS 14 voegt weinig grote vernieuwingen toe, maar laat wel zien hoe de definitieve versie van Apples iPhone-update eruit gaat zien. In aanloop naar de definitieve release van iOS 14 voor de iPhone brengt Apple meerdere testversies uit. We zijn inmiddels aanbeland bij de vierde bèta. De testversie introduceert vergeleken bij vorige versies relatief weinig verbeteringen

Testen maar: macOS 11-bèta (Big Sur) is hier

De publieke bèta van macOS 11 Big Sur is vanaf nu te downloaden! Zo haal je de testversie binnen op je Mac en ga je aan de slag met alle vernieuwingen. De bèta voor het grote publiek is vanaf nu te downloaden. Iedereen kan deze software downloaden, als je Mac de update maar aankan.

Contactloos drankjes afrekenen met Tikkie Check

Tikkie komt nu ook van pas op het terras. Met het nieuwe Tikkie Check kun je contactloos afrekenen in de horeca en hoef je niet langer op de bon te wachten. ABN Amro, de maker van populaire betaal-app Tikkie, heeft een nieuw product voor horeca-ondernemers uitgebracht. Met Tikkie Check kunnen gasten geheel ‘coronaproof’ contactloos afrekenen en onderling de rekening splitten, zonder dat er een medewerker aan te pas komt.

Video van de week: iPadOS 14 getest