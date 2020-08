Nieuwsoverzicht week 31: iPhone 12 vertraagd en Apple voor het Congres

Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 12 verschijnt ‘paar weken later’

Een bijzonder moment: Apple heeft officieel bevestigd dat de iPhone 12 later verschijnt dan we gewend zijn. Een release in september is daarmee van de baan. Apple deed de aankondiging tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Apple CFO Luca Maestri legt uit dat het bedrijf vorig jaar nieuwe iPhones in september verkocht. Dit jaar verwacht Apple dat de nieuwe iPhones meerdere weken vertraagd zijn.

Gerucht: Nieuwe Apple Watch krijgt saturatiemeter

De Apple Watch Series 6 heeft een saturatiemeter aan boord om het zuurstofgehalte in je bloed te meten. Zodra deze een opmerkelijke meting doet, krijg je een seintje dat er mogelijk iets loos is. Dat claimt Digitimes. De Taiwanese publicatie deelt soms juiste voorspellingen over onaangekondigde Apple-apparaten, maar zit er ook geregeld naast. Neem dus een slag om de arm bij dit bericht.

Apple in het beklaagdenbankje

Afgelopen week vond er een historisch moment plaats. Vertegenwoordigers van vier van de grootste techbedrijven ter wereld – Apple, Amazon, Facebook en Google – legden verantwoording af tegenover leden van het Amerikaanse Congres. Onderwerpen als machtsmisbruik, bedrijfsvoering en schending van privacy kwamen voorbij. In onderstaand artikel geven we antwoord op de meest prangende vragen omtrent het proces.

Eerste Mac met Face ID komt eraan

Na de iPhone en de iPad lijkt nu ook de Mac spoedig aan de beurt te zijn om uitgerust te worden met Face ID-gezichtsherkenning. Dat blijkt uit een stukje code die 9to5Mac in de bèta van macOS Big Sur heeft gevonden. In deze testversie zitten verwijzingen naar de TrueDepth-camera, de techniek van Apple die Face ID mogelijk maakt. Daarnaast wijzen termen als ‘PearlCamera’, ‘FaceDetect’ en ‘BioCapture’ er duidelijk op dat Apple de software van de Mac klaarmaakt voor gezichtsherkenning.

Samen Spotify luisteren op afstand

Op afstand samen naar Spotify luisteren: het kan. De muziekdienst heeft een nieuwe update uitgebracht, waardoor je met je hele vriendengroep naar dezelfde muziek kunt luisteren. Het is de eerste uitbreiding voor groepssessies, een functie die Spotify afgelopen mei aankondigde. Het doel van de toevoeging is simpel: samen met vrienden naar muziek luisteren, of je nu twee huizen van elkaar bent, of aan de andere kant van de wereld zit. In onderstaand artikel lees je hoe het werkt.

Slechte start voor Apple-diensten

Nieuwe Apple-diensten als Apple TV Plus, Arcade en News Plus komen nog niet echt van de grond. Maar weinig mensen sluiten een betaald abonnement op de diensten af. Dat schrijft de doorgaans welingelichte techjournalist Mark Gurman voor Bloomberg. Het zakenblad meldt dat alle diensten die Apple de afgelopen jaren introduceerde nog niet zo populair zijn. Met name Apple News Plus, een app waarin je tegen betaling artikelen van kranten als The Wall Street Journal kunt lezen, zou het lastig hebben.

Video van de week: onze 8 iPhone 12-verwachtingen