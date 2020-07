Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘iPhone 12-serie krijgt ondersteuning voor twee 5G-technieken’

Volgens een nieuw gerucht krijgen alle toestellen in de iPhone 12-serie 5G-ondersteuning. Ook gaan de iPhones van 2020 de twee 5G-technieken sub-6GHz en mmWave ondersteunen. Dat beweert de Chinese website DigiTimes. mmWave is een ingebouwde antenne voor de snelste 5G-technologie. Sub-6GHz is een langzamere 5G-technologie, maar doorgaans wel beter bereikbaar in grotere gebieden. De website beweert daarnaast dat Apple volgend jaar een andere kant op gaat en iPhones uitbrengt die één van de twee technologieën ondersteunen. Je zou dan kunnen kiezen voor een 5G-iPhone met mmWave of sub-6GHz.

‘iPhone SE 2020 is verkoopsucces door overstappende Android-gebruikers’

Terwijl de wereldwijde smartphoneverkoop daalt, doet de iPhone SE 2020 het opvallend goed. Dat zou vooral te danken zijn aan Android-gebruikers die de overstap maken naar iOS. Het nieuws is afkomstig van Counterpoint Research, die een consumentenonderzoek hebben gedaan in de Verenigde Staten. Daaruit blijkt dat de algemene smartphoneverkopen in het tweede kwartaal van 2020 met 25 procent gedaald zijn ten opzichte van vorig jaar. Enkel Samsung en Apple konden de schade beperken door een sterke online positie.

‘Tweede generatie AirPods Pro verschijnen tweede helft van 2021’

Apple lanceert de opvolger van de AirPods Pro in de tweede helft van volgend jaar. De AirPods krijgen lichtsensoren, die gebruikt kunnen worden voor gezondheidsfuncties. Dat beweert DigiTimes. De oordopjes zouden pas eind 2021 in de winkel liggen. Dat is opvallend, omdat de website eerder beweerde dat de tweede generatie AirPods Pro in de tweede helft van 2020, of begin volgend jaar gelanceerd zou worden. Bovendien stelt DigiTimes dat we de AirPods 3 in de eerste helft van 2021 kunnen verwachten.

‘AirPods Studio-koptelefoon past bediening aan op basis van draagpositie’

Apple heeft de derde ontwikkelaarsbèta van iOS 14 uitgebracht. De tDe afgelopen maanden hebben we al meerdere geruchten over deze over-ear koptelefoon van Apple voorbij zien komen. Het patent dat Patently Apple heeft ontdekt borduurt hierop voort. In tegenstelling tot de AirPods die je maar op één manier in je oren stopt, kun je de AirPods Studio op allerlei manieren dragen. Zo zijn er mensen die de hoofdband die de twee oortelefoons bij elkaar houdt over hun hoofd dragen. Maar er zijn minstens zoveel mensen die de koptelefoon gekanteld opzetten zodat de band in hun nek komt te liggen.

‘iPhone 12 krijgt verbeterde autofocus, iPhone krijgt periscooplens in 2022’

De iPhone 12 die over een paar maanden verschijnt zou een camera met verbeterde autofocus krijgen. Dit stelt Ming-Chi Kuo, één van de bekendste en meest betrouwbare Apple-analisten. Kuo stelt ook in zijn rapport dat het bedrijf een samenwerking is gestart met Semco, een bedrijf dat cameralenzen voor toekomstige iPhones gaat leveren. Het gaat hier specifiek om een ‘periscooplens’, een lens waarmee je een stuk beter kunt inzoomen dan nu het geval is.

Video van de week: CoronaMelder, de Nederlandse corona-app