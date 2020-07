Nieuwsoverzicht week 29: iOS 13.6 beschikbaar en meer

Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.

Nederlandse corona-app CoronaMelder vanaf 1 september te gebruiken

Op 1 september wordt de Nederlandse corona-app landelijk beschikbaar. Vanaf dan is de applicatie, die CoronaMelder heet, voor alle inwoners te gebruiken. Deelname is anoniem en vrijwillig. Dat bleek uit een tijdlijn die deze week door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport online werd gezet. Vanaf 18 augustus kunnen alle Nederlanders CoronaMelder al downloaden, aldus de Rijksoverheid. De nationale corona-app is zowel beschikbaar voor iPhones als Android-telefoons en wordt vanaf 1 september geactiveerd.

iOS 13.6 en iPadOS 13.6 beschikbaar

Apple heeft deze week de iOS 13.6-update officieel uitgebracht voor zijn iPhones. Ook iPadOS 13.6, watchOS 6.2.8, macOS Catalina 10.15.6, tvOS 13.4.8 en iOS 12.4.8 zijn vanaf nu te downloaden. De update komt met een aantal nieuwe functies, waarbij de nieuwe automatische update-optie het meest relevant is voor de meeste gebruikers. Je iPhone of iPad geeft je nu de keuze om automatisch software-updates te downloaden of niet. Daarnaast kun je ervoor kiezen om updates vanzelf te laten installeren in de nacht. Je kunt iOS 13.6 en iPadOS 13.6 downloaden via ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’.

Apple wint Europese rechtszaak: miljardenboete (voorlopig) van de baan

Apple won deze week een belangrijke rechtszaak, waardoor het bedrijf geen 13 miljard euro aan de Ierse overheid hoeft te betalen. Dit heeft het Europese Gerechtshof besloten. Al sinds 2016 hing er een boete van 13 miljard euro boven het hoofd van Apple. Het bedrijf zou zich schuldig hebben gemaakt aan illegale staatssteun van Ierland. Het bedrijf zou daar veel minder belasting hebben betaald dan de bedoeling is. Na onderzoek besluit het Gerechtshof nu dat dit toch niet het geval was. Zowel Apple als Ierland gingen in 2018 in beroep tegen de aanklacht, die nu positief voor de twee partijen uit lijkt te pakken.

‘iPhone 12 wordt met nieuwe, stevigere oplaadkabel geleverd’

Hoewel de oordopjes en oplader volgens meerdere geruchten mogelijk ontbreken, zou Apple wel een nieuwe iPhone 12-oplaadkabel in de doos stoppen. Deze is een stuk steviger dan we van Apple gewend zijn. Het nieuwe gerucht, afkomstig van de betrouwbare lekker @L0vetodream op Twitter, stelt dat de nieuwe 2020 iPhones dit jaar een ‘gevlochten’ Lightning-naar-usb-c-kabel krijgen. Zoals de naam al zegt is deze kabel verpakt in een laag stevige stof, die de kabel beschermt tegen invloed van buitenaf.

Videoland introduceert goedkoper abonnement met reclames

Videoland gaat nieuwe abonnementsvormen introduceren. De bekende Nederlandse streamingdienst komt met drie modellen: Basis, Plus en Premium. Basis is het goedkoopste abonnement en kost maar 4,99 per maand. Hier staat wel tegenover dat er reclames tussendoor komen. Gebruikers met het basisabonnement kunnen Videoland maar op één scherm tegelijk kijken.