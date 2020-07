Nieuwsoverzicht week 28: Publieke bèta van iOS 14 beschikbaar en meer

Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.

Publieke bèta iOS 14 beschikbaar

Apple heeft deze week de eerste iOS 14 publieke bèta uitgebracht. Iedereen kan nu de grote update zelf proberen. Ook iPadOS 14 is nu als bèta beschikbaar. Let echter wel op: het gaat hier om een testversie die de nodige bugs kan bevatten. Houd dus rekening met een kortere accuduur, vastlopers of apps die minder goed werken. In onderstaand artikel laten zien hoe je de update (veilig) installeert.

‘iPhone 12 Pro (Max) krijgt meer werkgeheugen dan voorganger’

De iPhone 12 Pro en 12 Pro Max krijgen flink meer werkgeheugen aan boord, zo meldt L0vetodream. Dit anonieme Twitter-account deelt regelmatig juiste beweringen over onaangekondigde Apple-producten en stelt nu dat de opvolgers van de iPhone 11 Pro en 11 Pro Max 6GB werkgeheugen krijgen. Dat is 2GB meer dan de huidige duurste Apple-toestellen.

Apple Back to School 2020 gestart in Nederland: gratis AirPods bij een Mac of iPad

De zomervakantie is in sommige delen van het land al begonnen, maar Apple zit met zijn gedachten alweer bij het volgende schooljaar. Dat is in dit geval goed nieuws voor studenten en docenten, omdat de Back to School actie van het bedrijf jaarlijks voor mooie aanbiedingen zorgt. Nu krijg je tijdelijk gratis AirPods bij aankoop van een Mac of iPad.

‘Apple Pay gaat ook betalingen via qr-codes ondersteunen’

Betaaldienst Apple Pay gebruik je nu nog puur bij betaalautomaten, maar daar lijkt verandering in te komen. In iOS 14 is een qr-code-functie voor Apple Pay ontdekt. De code werd ontdekt in de tweede ontwikkelaarsbéta van iOS 14. De betaaldienst van Apple zou klaar worden gestoomd om naast contactloze betaalautomaten ook qr-codes te ondersteunen. Hoewel de functie in de bèta nu nog niet werkt, staat er wel uitgelegd hoe dit straks moet gaan.

‘MacBook Pro met Apple Silicon gaat eind 2020 in productie’

In het laatste kwartaal van 2020 gaan de eerste MacBooks met Apples eigen chip aan boord in productie. De laptops liggen volgend jaar in de winkel. Dat beweerde Apple-insider Ming-Chi Kuo deze week. Apple begint met de productie van een 13,3 inch-MacBook Pro met Apple Silicon in Q4. Later volgen er nog een 14 inch- en 16 inch-versie en een MacBook Air, aldus de analist. In een optimistisch scenario daalt ook de prijs van MacBooks door het vervangen van de Intel-chip voor Apple Silicon. Volgens Kuo zou dat goed kunnen, omdat de productiekosten voor de eigen chip ook lager liggen.

