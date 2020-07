Nieuwsoverzicht week 27: WhatsApp kondigt nieuwe functies aan en meer

Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘iPhone 12 wordt zonder oplader geleverd om prijs te drukken’

De iPhone 12 wordt zonder oplader geleverd, waardoor het prijskaartje van de iPhone 11-opvolger niet verandert. Dat claimt Ming-Chi Kuo, een gerenommeerde Apple-analist die regelmatig juiste voorspellingen over onaangekondigde producten doet. Apple zou de nieuwe iPhones met zo min mogelijk randapparatuur leveren om zo de verkoopprijs te drukken. De iPhone 12 is voor Apple duurder om te maken dan de iPhone 11 vanwege de 5G-ondersteuning, aldus Kuo.

Facebook rolt donkere modus uit

Facebook rolt deze week een donkere modus uit voor de iOS-app. Het social media platform is al een tijdje bezig om een donkere modus te maken voor de iOS-app. In februari kwam de functie al voor Facebook Lite, maar de standaard Facebook-app liet nog op zich wachten. In april werd de functie in een bètaversie uitgebracht. Nu is het eindelijk zover en rolt de publieke feature uit naar de eerste gebruikers. In onderstaand artikel lees je hoe je de modus activeert.

‘Apple Arcade gooit roer om en gaat zich richten op populaire games’

Apple Arcade weet de harten van gamers nog niet te veroveren en daarom moet het roer om. Apple scheidt het kaf van het koren en gaat daarom voortaan vooral populaire games aanbieden. Kleinere spellen moeten het veld ruimen. Dat schrijft Mark Gurman, een bekende Apple-journalist van Bloomberg. Apple Arcade voor deze strategie om bestaande abonnees zo veel mogelijk te behouden.

WhatsApp kondigt 4 nieuwe functies aan

Ergens in de komende weken verschijnen een aantal handige functies in WhatsApp. Na de update stuur je geanimeerde stickers en voeg je nieuwe WhatsApp-contacten toe via een qr-code. Daarnaast verschijnt er binnenkort ook een langverwachte donkere modus voor de Mac-app van WhatsApp. Bovendien kun je binnenkort inzoomen op één persoon tijdens het groepsbellen. Lees het artikel hieronder om meer te weten te komen over de nieuwe functies.

‘Eerste iPad Pro met mini-led-scherm komt begin 2021 uit’

Het eerste Apple-product dat overstapt op een mini-led-scherm is de iPad Pro. Apples krachtigste tablet zou begin 2021 in de winkels liggen. Pas hierna stappen andere Apple-apparaten over op de nieuwe schermtechniek. Dat schrijft Digitimes. Lange tijd werd gedacht dat de nieuwe iPad Pro productieproblemen had, en daardoor pas later in het jaar zou verschijnen. Volgens Digitimes is dat dus niet het geval.