Nieuwsoverzicht week 26: WWDC 2020 kondigt iOS 14 aan en meer

Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.

iOS 14 officieel: alles over de grote iPhone-update van 2020

Net als ieder jaar is ook in 2020 iOS 14 het hoogtepunt van WWDC. Niet zo gek natuurlijk, want dit is de update waar miljoenen iPhone-gebruikers naar uitkijken, bomvol met nieuwe functies, grote aanpassingen en kleine verbeteringen. Op de eerste plaats belooft iOS 14 de prestaties en stabiliteit van de software op je iPhone verder te verbeteren. Verder gaat iOS 14 het homescreen een flinke opknapbeurt geven, met widgets en een App Library. Lees alle iOS 14-vernieuwingen in het artikel hieronder.

HomePod werkt binnenkort met Spotify en andere muziekdiensten

Spotify luisteren via de HomePod: binnenkort kan het. Straks kun je via Siri albums, afspeellijsten en liedjes afspelen met de Apple Music-concurrent. Apple hing de aankondiging niet aan de grote klok, maar in de WWDC 2020-keynote kwamen de speurneuzen van 9to5Mac een plaatje tegen waaruit blijkt dat de HomePod binnenkort met andere muziekdiensten dan Apple Music overweg kan. Wanneer de HomePod overweg kan met Spotify, is nog niet bekend.

WhatsApp voegt spoedig geanimeerde stickers toe

WhatsApp-gesprekken gaan er binnenkort een stuk feestelijker uitzien. Met geanimeerde stickers kun je binnenkort bewegende plaatjes met een druk op de knop versturen. Daarmee werken de WhatsApp geanimeerde stickers straks precies hetzelfde als de normale stickers die al een tijdje beschikbaar zijn. Reken er dus maar op dat het online straks wemelt van de geanimeerde stickerpakketten die je aan de chat-app kunt toevoegen.

watchOS 7 laat Force Touch-ondersteuning achterwege

Naast het toevoegen van veel functies in watchOS 7 neemt Apple ook afscheid van een belangrijke functie: Force Touch. Ontwikkelaars moeten nu dus op zoek naar alternatieven voor deze functie. Apple laat ontwikkelaars weten dat zij vanaf nu een menu met acties moeten verplaatsen naar een apart instellingen-menu. De Force Touch-functie is onderdeel van de hardware van elk Apple Watch-model. Het is daarom aannemelijk dat het scherm van de smartwatch die later dit jaar verschijnt – de Apple Watch Series 6 – ook geen ondersteuning meer biedt voor Force Touch.

Minister de Jonge neemt half juli besluit over corona-app na tests

De overheid start op 1 juli in de regio Twente met het testen van de corona-app. Minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, neemt vervolgens halverwege juli een besluit over de invoering van de corona-app. Dat werd deze week gezegd tijdens de persconferentie. Volgens minister de Jonge is de corona-app bijna af. De Jonge liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hij de applicatie eerst wil laten testen door een representatieve groep mensen uit de regio. Na de testperiode verwijderen de gebruikers de app en wordt deze zo snel mogelijk verbeterd en uitgebracht.