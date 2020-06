Nieuwsoverzicht week 25: CarKey duikt op in iOS en meer

Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.

CarKey duikt wederom op in iOS, officiële presentatie lijkt nabij

De week begon met een aanwijzing dat CarKey er nu echt aan zit te komen. Apples oplossing om je auto te ontgrendelen met enkel een iPhone of Apple Watch duikt namelijk wederom op in iOS. De Duitse site iPhone-ticker stuitte in iOS 13.5.1 op de privacyvoorwaarden van CarKey. Het document legt vooral de juridische kant van Apples concept voor virtuele autosleutels uit, maar staat ook stil bij de praktische kant. Mogelijk vindt de release van CarKey volgende week al plaats tijdens WWDC 2020.

EU start onderzoek naar eventueel machtsmisbruik van Apple

Geen goed nieuws voor Apple: naar aanleiding van meerdere klachten wordt nu een onderzoek gestart naar eventueel machtsmisbruik van de App Store en Apple Pay. De EC wil zien of Apple zich wel aan de concurrentieregels houdt. Apple hanteert bepaalde regels om te zorgen dat de apps in de App Store gebruiksvriendelijk zijn voor Apple-gebruikers. Deze regels kunnen er echter ook voor zorgen dat Apple bijvoorbeeld Apple Music of iBooks extra kan promoten, door diensten als Spotify en Kobo minder aan te bieden. Inmiddels hebben meerdere bedrijven zich uitgesproken tegen het hoge percentage van de omzet die de App Store vraagt.

Analist: “Alle iPhone 12-modellen worden zonder EarPods geleverd”

Nu de vier iPhone 12-modellen steeds dichterbij komen, komen we iedere week meer te weten over wat er allemaal in het doosje van de smartphone zit. Of in dit geval: wat er niet in zit. Een Apple-analist zegt namelijk op basis van bronnen dat de iPhone 12 zonder gratis EarPods wordt geleverd. Het zou de eerste keer zijn dat een nieuwe iPhone geen oortelefoon in het doosje heeft. Volgens de analist heeft Apple daar een goede reden voor: door iPhone-gebruikers geen gratis EarPods te geven, hoopt het bedrijf de verkoop van de draadloze AirPods verder op te krikken.

Patent: Apple Glass stelt automatisch sterkte bij

Volgens een nieuw gerucht heb je geen glazen op sterkte nodig voor de Apple Glass: de sterkte wordt namelijk automatisch bijgesteld. Al sinds 2016 wordt er gespeculeerd over de AR-bril. Veel mensen vroegen zich af hoe de bril werkt als je zelf contactlenzen of een bril draagt. Eerst leek het erop dat je glazen op sterkte voor de Apple Glass moest aanschaffen. Door een nieuwe patentaanvraag voor de bril blijkt dat Apple een functie toevoegt waardoor de brillenglazen zelf de sterkte kunnen bijstellen.

‘Nieuwe iMac gevonden in gelekte broncode van iOS 14’

De nieuwe iMac lijkt er nu echt aan te komen. In de broncode van iOS 14 is deze week een icoon gevonden van een iMac met een iPad Pro-ontwerp. Er zijn inmiddels al meerdere aanwijzingen dat Apple tijdens WWDC 2020 een nieuwe iMac onthult. Dit gerucht lijkt dat nu te bevestigen. Het icoontje bewijst namelijk dat Apple wel degelijk aan een nieuwe iMac werkt. Volgens andere geruchten gaat het design op de schop en krijgt de desktop een iPad Pro ontwerp.