Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.

Google Maps helpt je met coronamaatregelen in het ov

Google Maps gaat stappen nemen om te zorgen dat gebruikers zich aan de coronamaatregelen houden in het openbaar vervoer. Zo herinnert de app je eraan dat je een mondkapje moet dragen en kun je in de app zien hoe druk het is op een bepaald traject. Ook maakt Google Maps het makkelijker om de drukte in de trein door te geven, zodat je niet onverwacht in een overvolle trein stapt.

‘Apple kondigt tijdens WWDC 2020 overstap naar eigen ARM-chips aan’

Volgens een nieuw gerucht kondigt Apple tijdens WWDC 2020 aan over te stappen naar ARM. Daarmee komt een einde aan de jarenlange samenwerking met Intel. De eerste Mac met een ARM-chip verschijnt in 2021. Apple is achter de schermen al jaren bezig met de overstap van Intel naar zelfgemaakte ARM-chips, maar hield dit vooralsnog binnenskamers. Tijdens WWDC 2020, dat dit jaar compleet online plaatsvindt, wordt volgens Bloomberg het startschot gegeven voor de overstap.

‘Apple kondigt nieuwe iMac met iPad Pro-ontwerp aan op WWDC 2020’

Apple kondigt tijdens WWDC 2020 mogelijk ook een nieuwe iMac aan met erg dunne randen en een soortgelijk ontwerp als van de iPad Pro. Verder krijgt het apparaat waarschijnlijk een T2-chip en AMD Navi-GPU. De T2-chip zorgt voor extra beveiliging in de iMac en onder meer verantwoordelijk voor het opslaan van Touch ID-gegevens. Verder laat het de iMac veiliger opstarten en voegt het encryptie toe aan de harde schijf. Dit zorgt ervoor dat jouw persoonlijke gegevens veiliger opgeborgen zijn.

‘Productie alle vier iPhone 12-modellen in juli van start’

Mogelijk gaan alle modellen van de iPhone 12 in juli in productie. olgens een bericht van DigiTimes voltooit Apple eind juli de ‘EVT-fase’ (Engineering Validation and Testing) voor de komende iPhone 12-reeks. Na afsluiting van deze testfase zou de fabrikant in juli starten met de productie van de vier iPhone 12-modellen. Ondanks het bericht suggereert dat alle ‌iPhone 12‌-modellen vanaf juli in productie gaan, is het maar de vraag of de toestellen ook tegelijk lanceren.

iOS 13.6 maakt automatisch updaten nog makkelijker met nieuwe functie

De eerstvolgende grote iOS-update introduceert een nieuwe functie, waarmee je automatisch iOS-updates kunt laten installeren en downloaden op je iPhone en iPad. Hoewel je al langer iOS-updates automatisch kunt installeren, bouwt iOS 13.6 deze functie verder uit, zo ontdekte 9to5Mac. Nu kun je ervoor kiezen om een update ‘s avonds te installeren nadat je deze hebt gedownload. Straks is het mogelijk om de volledige software-update automatisch te downloaden als je met wifi verbonden bent.