Nieuwsoverzicht week 23: ‘iPad Air 2020 krijgt usb-c aansluiting’ en meer

Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.

‘Apple werkt aan bundel voor Apple Music, TV Plus en meer’

In de code van de onlangs verschenen bèta van iOS 13.5.5 heeft 9to5Mac bewijs gevonden voor een gerucht dat al vaker voorbij is gekomen. Apple zou al zijn digitale diensten als een overkoepelend abonnement willen aanbieden voor een lagere prijs. In theorie krijg je dan voor een vast bedrag per maand toegang tot Apple Music, Apple Arcade, Apple TV Plus, Apple News Plus en iCloud. Deze bundel zou goedkoper moeten worden dan afzonderlijke abonnementen voor deze diensten afsluiten. In de code van iOS is te zien dat er een ‘Bundle Offer’ beschikbaar komt.

Apple gaat met Apple Maps-auto’s Nederland en België vastleggen

Apple gaat deze maand met Apple Maps-auto’s in Nederland en België rondrijden. Op die manier heeft Google de Street View-functie mogelijk gemaakt, waarmee je met een druk op de knop je virtuele voeten in iedere plek ter wereld kunt neerzetten. Apple introduceerde vorig jaar iets soortgelijks met iOS 13. De ‘Look Around’-functie van Apple Maps laat je een punt op de kaart kiezen, waarna je er in 3D rond kunt kijken dankzij een panoramafoto die door een van Apples auto’s is gemaakt. Gezichten en kentekenplaten worden net als in Google Maps onherkenbaar gemaakt.

EU wil grote techbedrijven als Apple sneller op de vingers kunnen tikken

Na het uitdelen van grote boetes aan bedrijven als Google kwam deze week aan het licht dat de Europese Commissie nu nieuwe maatregelen wil vastleggen om de macht van grote techbedrijven aan banden te leggen. Dat zal ook gevolgen hebben voor Apple. Simpelweg het uitdelen van hoge boetes is volgens Eurocommissaris Vestager namelijk niet genoeg. Dat moet anders, dus ligt er nu een voorstel om sneller tot actie over te gaan als er volgens de EU iets niet in de haak is. De eerste maatregel is bedoeld voor bedrijven die uitgroeien tot een groot platform. Zij mogen vanaf een bepaald punt niet meer hun eigen dienst prominenter in beeld brengen dan concurrenten.

‘iPad Air 2020 krijgt usb-c in plaats van Lightning-poort’

De nieuwe iPad Air zou een stuk meer op de iPad Pro gaan lijken. Een nieuw gerucht stelt dat de iPad Air 2020 een usb-c-poort krijgt in plaats van een ouderwetse Lightning-aansluiting. Dat zou de eerste keer zijn dat Apple een andere iPad dan de iPad Pro uitrust met deze aansluiting. Goed nieuws, want een usb-c-poort is een veel breder ondersteunde aansluiting, zodat je bijvoorbeeld de tablet op een extern scherm kunt aansluiten of een externe harde schijf rechtstreeks aan je iPad kunt koppelen.

‘iOS 14 krijgt uitgebreide vertaalfunctie, Apple Pencil-ondersteuning voor websites’

Uit een gelekte versie van iOS 14 is te zien hoe Safari er vanaf dit najaar op vooruit gaat. Apple Pencil-liefhebbers zullen deze update niet willen missen. Deze gelekte testversie heeft ons al tal van inzichten gegeven in de grote iPhone software-update van 2020. Vandaag is Apples browser Safari aan de beurt. Door een ingebouwde vertaalfunctie in Safari kun je iedere website met een druk op de knop laten vertalen. Daarnaast ontdekte 9to5Mac in de gelekte code van iPadOS 14 dat je in Safari en andere browsers kunt scrollen en aantekeningen maken op websites met je Apple Pencil, die je daarna kunt delen met anderen.