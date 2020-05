Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.

Bug die zorgt voor opstartproblemen in iOS 13.5 is opgelost

De afgelopen week regende het klachten over iOS 13.5. Veel gebruikers konden na het installeren van de update die vorige week uitkwam ineens bepaalde apps niet meer openen. Zodra ze dit deden, verscheen een melding waarin stond dat ze geen rechten hadden om de app te gebruiken. Gelukkig loste Apple dit snel op door begin deze week tal van app-updates die de afgelopen dagen verschenen opnieuw uit te brengen. Later in de week bevestigde het bedrijf uit Cupertino dat de bug was opgelost. De fabrikant gaf verder geen toelichting over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Verschillende websites impliceren dat de bug te maken had met de ‘Delen met gezin’-functie. Waarschijnlijk zat de fout hierin en ging er iets mis met het verifiëren van de gebruiksrechten van apps.

‘iPhone 2021 krijgt Smart Connector’

De iPhone 12 laadt straks ‘gewoon’ op met een Lightning-kabel. Grote veranderingen worden pas volgend jaar doorgevoerd. De iPhone uit 2021 krijgt namelijk geen fysieke oplaadpoort. Dat claimt een anoniem Twitter-account. Nu zijn er wel meer van dit soort profielen die mededelingen over nieuwe smartphones de wereld in slingeren, maar het account in kwestie heeft in het verleden al vaker juiste voorspellingen gedaan. Volgens de anonieme Twitteraar krijgt de iPhone 12, die vermoedelijk in september of oktober van dit jaar wordt onthuld, een ‘ouderwetse’ Lightning-poort. Dit gaat tegen recente geruchten in, die juist claimen dat de nieuwe iPhone overstapt naar usb-c. De iPhone 13/iPhone 2021 zou dan met een Smart Connector zijn uitgerust. Indien dit waar is, betekent het dat de iPhone 2021 de eerste iPhone is die geen fysieke oplaadpoort heeft.

‘iPhone 13 krijgt viervoudige camera met twee 64 megapixel-lenzen’

De geruchtenmolen over de iPhone van volgend jaar kwam deze week goed op gang. Een Apple-insider claimt namelijk dat de iPhone 13-camera in totaal uit vier lenzen gaat bestaan, waaronder twee 64 megapixel-camera’s. Ditmaal was het anonieme Twitteraar Fudge, die in het verleden vaker juiste voorspellingen over onaangekondigde Apple-producten deed. Naast vier lenzen krijgt de iPhone 13 een LiDAR-sensor. Deze dieptesensor is ook op de iPad Pro 2020 te vinden en maakt onder meer de Meten-app praktischer en zorgt voor betere portretfoto’s. De iPhone 13, als dat de naam van het toestel wordt, komt op zijn vroegst pas in 2021 uit. Alhoewel fabrikanten als Apple al maanden (en soms jaren) van tevoren bezig zijn met nieuwe producten, is het behoorlijk vroeg om nu al dergelijke geruchten te verspreiden. Daarom is het goed om dit gerucht met een flinke korrel zout te nemen.

macOS Catalina 10.15.5 nu beschikbaar

Na updates voor iOS en watchOS was deze week macOS aan de beurt voor een tussentijdse update. macOS Catalina 10.15.5 mag dan een tussentijdse update zijn, het voegt wel een waardevolle functie toe. Het zorgt er namelijk voor dat de accu van je MacBook langer ‘gezond’ blijft. Met ‘Battery Health Management’ heeft Apple een manier gevonden om de accu in je Mac langer gezond te houden, zonder in te leveren op het gebied van accuduur. Hoe vaker je een MacBook namelijk oplaadt, hoe slechter de gezondheid van je accu langzaam maar zeker wordt. De nieuwe functie gaat dit proces tegen door de temperatuur en oplaadpatronen van je Mac in kaart te brengen. Op basis van deze informatie kiest je Mac er soms voor om de accu niet helemaal voor 100 procent op te laden. Dat komt je levensduur van de batterij ten goede en jij merkt er als gebruiker niks van.

‘Apple brengt 16 inch-MacBook Pro, iPad Pro en iMac Pro met mini-led scherm uit in 2021’

Volgend jaar komen meerdere Apple-apparaten met een mini-led-scherm uit, aldus een nieuw gerucht. Een nieuwe 12,9 inch-iPad Pro is eerst aan de beurt, waarna de 16 inch-MacBook Pro en een 27 inch-iMac zouden volgen. Dat beweert Jeff Pu, een analist van onderzoeksbureau GF Securities. Dit komt overeen met wat Apple-analist Ming-Chi Kuo eerder beweerde. Volgens hem brengt het bedrijf uit Cupertino zes nieuwe producten uit met een mini-led-scherm. De analist beweerde eerder ook dat de massaproductie pas volgend jaar zou starten. Mini-led-schermen gaan ervoor zorgen dat de producten dunner en lichter worden, terwijl ze ongeveer dezelfde voordelen van een oled-display bieden. Oled is ook te vinden op de nieuwste iPhones, zoals de iPhone 11 en iPhone 11 Pro.