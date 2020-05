Nieuwsoverzicht week 21: Apple Glass gelekt, iOS 13.5 beschikbaar en meer

Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.

iOS 13.5 en iPadOS 13.5 nu beschikbaar: dit is er nieuw

Apple heeft de iOS 13.5-update officieel uitgebracht voor zijn iPhones. Ook iPadOS 13.5, tvOS 13.4.5 en iOS 12.4.7 zijn vanaf nu te downloaden. Apple heeft van iOS 13.5 al meerdere beta’s uitgebracht, maar lanceert nu de definitieve versie. Ook iPads krijgen de 13.5-update. Deze is in dit geval in de vorm van iPadOS. Oudere iPhones en iPads ontvangen ook een update, maar dan naar versie 12.4.7. iOS 13.5 komt met de definitieve versie van de corona-toepassing voor het traceren van contactmomenten. Daarnaast brengt de update verbeteringen voor FaceID. Gebruikers kunnen hun toestel nu ook makkelijk ontgrendelen als ze mondkapjes dragen. Bovendien worden gebruikers getrakteerd op een extra optie voor groepsgesprekken via FaceTime en wat bugfixes.

‘Alle iPhone 12-toestellen krijgen een oled-scherm’

Volgens insider Ross Young krijgen alle iPhone 12-toestellen een oled-scherm. Ook de resoluties van de vier iPhone 12-modellen schijnen erop vooruit te gaan, maar daar staan wel fikse prijskaartjes tegenover. Het 5,4 inch-oled-paneel van de kleinste iPhone 12 schijnt een resolutie van 2340 bij 1080 pixels te krijgen. Het 6,1 inch-oled-scherm van de iPhone 12 Max en de iPhone 12 Pro hebben volgens Young een resolutie van 2532 x 1170 pixels. De grootste iPhone van dit jaar, de iPhone 12 Pro Max, krijgt naar het schijnt een 6,7 inch-paneel met een resolutie van 2778 bij 1284.

watchOS 6.2.5 beschikbaar

Apple heeft deze week de watchOS 6.2.5-update officieel uitgebracht voor de Apple Watch. De update bevat geen nieuwe functies, maar komt met nieuwe regenboog-wijzerplaten en brengt wat bugfixes met zich mee. Apple vertelt niet welke dit precies zijn. Dezelfde dag onthulde Apple ook nieuwe bandjes voor de Apple Watch. Deze zijn ook volledig in stijl van de Gay Pride en kleuren leuk bij de wijzerplaten. Klik de link hieronder om te zien hoe je de watchOS-update kan downloaden.

‘Apple Glass kost 499 dollar en komt uit eind 2020 uit’

Het hoge woord is eruit. Later dit jaar kondigt Apple haar eerste bril aan. Deze Apple Glass gaat 499 dollar kosten en wordt gelijktijdig met de iPhone 12 onthuld. De bril krijgt zijn eigen besturingssysteem, maar heeft wel een iPhone nodig. Dat en meer claimde Jon Prosser deze week in zijn video van Front Page Tech, zijn YouTube-kanaal. Volgens Prosser gaat de bril simpelweg Apple Glass heten en ziet het eruit als een reguliere bril, maar dan met een paar slimme functies en mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld via de glazen van de bril informatie bekijken.

‘AirPods Studio over enkele weken in massaproductie’

De AirPods Studio, de langverwachte over-ear koptelefoon van Apple, zou spoedig massaal geproduceerd worden. Het lijkt erop dat een onthulling niet lang meer op zich laat wachten. The Information gooide deze week wat nieuw olie op het vuur met een rapport waaruit blijkt dat Apple op het punt zou staan om het apparaat op grote schaal te produceren. De AirPods Studio massaproductie is de laatste stap in het proces voordat het product onthuld wordt en beschikbaar komt. Anonieme bronnen stellen dat de koptelefoon vanaf juni of juli te bestellen is. Apple zou ervoor kiezen om een deel van de koptelefoons in Vietnam te produceren.