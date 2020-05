Nieuwsoverzicht week 20: iPhone 12 specificaties gelekt en meer

Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.

‘Nieuwe Powerbeats Pro lekken uit in vier felle nieuwe kleuren’

Sportieve muziekliefhebbers opgelet: Apple zou op het punt staan om een nieuwe versie van de Powerbeats Pro uit te brengen. Vier felle kleuren zijn inmiddels uitgelekt via een account op Weibo, een populair Chinees sociaal netwerk waar wel vaker onaangekondigde producten op verschijnen. Apple zou het nieuwe model van de Powerbeats Pro in een viertal kleurrijke jasjes steken: Cloud Pink, Glacier Blue, Spring Yellow en Lava Red.

Nieuwe firmware voor AirPods 2019 beschikbaar

Na een update voor de AirPods Pro vorige week heeft Apple nu ook de firmware van de tweede generatie AirPods bijgewerkt. Apple werkt zo nu en dan de firmware van de AirPods bij met een update die je via een gekoppelde iPhone installeert. Nu zijn de tweede generatie AirPods aan de beurt die in 2019 verschenen. De update vernieuwt de firmwareversie van versie 2A364 naar 2D15.

’14 inch-MacBook Pro verschijnt mogelijk in 2021′

Apple plant mogelijk een 14 inch-MacBook Pro-release in 2021. Hiermee volgt de MacBook hetzelfde pad als veel andere Apple-producten die eveneens vermoedelijk later lanceren dan gedacht. Dat meldt het anonieme Twitter-account LOvetodream. De tweet suggereert slechts dat de MacBook in 2021 verschijnt en geeft verder geen informatie. Het Twitter-account onthulde eerder nauwkeurig verschillende details over de nieuwe iPhone SE, dus het zou goed kunnen dat het weer gelijk krijgt.

‘Dit zijn de specificaties van de vier iPhone 12-toestellen’

Volgens een nieuw bericht worden dit jaar in totaal vier nieuwe iPhone 12-toestellen uitgebracht. Het gaat om een iPhone 12 en iPhone 12 Pro, met variërende groottes en andere features. Het lijkt erop dat de iPhone 12 goedkoper wordt dan de iPhone 11-serie. De startprijs van de kleinste iPhone 12 is namelijk zo’n 50 dollar minder dan de startprijs van de goedkoopste iPhone 11.

‘iPhone 12 Pro krijgt ProMotion-scherm, snellere Face ID en drie keer optische zoom’

De iPhone 12-geruchten vliegen ons om de oren deze week. Volgens een gerucht krijgt de iPhone 12 Pro een ProMotion-scherm, die we ook kennen van de iPad Pro 2020. Het gerucht is afkomstig van EverythingApplePro, een YouTube-kanaal dat in het verleden vaker informatie had over onaangekondigde Apple-producten. Ook krijgt het toestel volgens de bron snellere Face ID en drie keer optische zoom.

