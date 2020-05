Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.



Apple brengt iOS 13.5-bèta uit

Apple heeft de derde bètaversie van iOS 13.5 uitgebracht. Het grote publiek moet nog even geduld hebben, maar de testversie is een uitgelezen kans om te zien wat we kunnen verwachten in de volgende update. De nieuwste versie staat in het teken van corona. De meest opvallende functie is de techniek dat een coronavirustracker mogelijk maakt. Omdat Face ID niet werkt met een mondkapje kun je nu ook sneller ontgrendelen met een pincode. Daarnaast zorgt de update ervoor dat je de FaceTime-functie kan uitschakelen die ervoor zorgt dat een tegel groter wordt wanneer iemand praat.

iPhone 12-geruchten: vertraagde lancering en vingerafdrukscanner onder scherm

De iPhone 12 zou mogelijk later verschijnen door een productievertraging bij Apple. De massaproductie van de iPhone 12-reeks is volgens The Wall Street Journal met een maand vertraagd. Dit heeft waarschijnlijk alles te maken met het coronavirus. Een ander gerucht suggereert dat in ieder geval één iPhone 12-toestel een vingerafdrukscanner onder het scherm heeft. Het zou gaan om een ultrasonische sensor van Qualcomm. Deze is geavanceerder en veiliger dan de optische vingerafdrukscanners waarover de meeste Android-telefoons beschikken.

WhatsApp-videobellen met 8 personen nu mogelijk

WhatsApp heeft een update uitgebracht waardoor je met maximaal acht personen kunt videobellen. De uitbreiding werd eerder al aangekondigd, maar is nu officieel verkrijgbaar. Voorheen kon je maximaal met vier mensen via WhatsApp videobellen. Om met zeven anderen te bellen, moet iedereen de nieuwste versie van WhatsApp op zijn of haar iPhone hebben staan. De update rolt overigens gefaseerd uit, dus het kan een paar dagen duren voordat de functie beschikbaar is op je iPhone.

iPhone SE 2020: Haptic Touch voor checken van notificaties ontbreekt

De iPhone SE 2020 biedt geen ondersteuning voor het bekijken van notificaties met Haptic Touch. Met deze techniek kun je acties uitvoeren door iets lang ingedrukt te houden. Op andere iPhones kun je dan voor sommige apps via een widget snel notificaties checken door deze lang ingedrukt te houden. De nieuwe SE heeft deze techniek ook gekregen, maar het blijkt nu dat het niet werkt voor notificaties. Gebruikers van de nieuwe iPhone SE kunnen notificaties alleen openen door ze naar links te vegen en op ‘Bekijk’ te tikken.

Vodafone stelt 5G beschikbaar voor ruim de helft van Nederland

Vodafone stelde deze week als eerste provider 5G beschikbaar voor een deel van zijn gebruikers. Het nieuwe, snellere netwerk beschikbaar in ruim de helft van Nederland. Vooralsnog zijn hier wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet je uiteraard klant zijn van Vodafone en een toestel hebben dat 5G-ondersteuning heeft. Aangezien 4G al behoorlijk snel werkt zul je bovendien niet heel veel verschil merken van het snellere 5G-netwerk. Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat 5G slecht is voor de gezondheid. Benieuwd hoe dat precies zit? Wij leggen het uit.

