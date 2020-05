Nieuwsoverzicht week 19: 13 inch-MacBook Pro 2020 officieel en meer

Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.

13 inch-MacBook Pro 2020 officieel

Apple onthulde begin deze week de gloednieuwe, kleinere 13 inch-MacBook Pro 2020. Het apparaat lijkt veel op de 16 inch-MacBook Pro die eind 2019 verscheen. De belangrijkste verbetering is stevigere schaartoetsenbord terug van weggeweest. Dit mechanisme is veel beter bestand tegen kruimels en stof, waardoor problemen worden voorkomen. Verder heeft de nieuwe MacBook Pro tweemaal zoveel opslag als zijn voorganger en een betere grafische processor. Het apparaat is direct verkrijgbaar voor een instapprijs van 1499 euro.

Nederlandse universiteiten verbieden Zoom

Meerdere Nederlandse universiteiten doen de populaire videobel-app Zoom in de ban vanwege gebrek aan privacy en veiligheidsproblemen. Onder meer de Universiteit Leiden, Technische Universiteit (TU/e) en Rijksuniversiteit Groningen (RUG) werken niet langer met de app. De videoconferentie-app is de afgelopen weken ontzettend populair geworden, maar krijgt forse kritiek. Vooral (gebrek aan) privacy en veiligheidsproblemen zijn hete hangijzers voor het bedrijf uit San Jose, Californië.

Nederlandse corona-app vanaf eind mei op kleine schaal getest

Eind mei gaat de test van de Nederlandse corona-app van start. De applicatie wordt eerst op beperkte schaal getest, schrijven de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken op hun websites. De app wordt ingezet om de GGD te ondersteunen bij het uitvoeren van contactonderzoek. Hierbij wordt nagegaan met welke personen coronapatiënten contact hebben gehad om zo de verspreiding van het virus in kaart te brengen. Momenteel werken de verantwoordelijke ministeries aan een testversie van de uiteindelijke Nederlandse corona-app. Naar verwachting is de eerste versie eind mei klaar.

Officieel: Apple onthult iOS 14 en meer op 22 juni

Apple heeft bekendgemaakt dat de Worldwide Developers Conference (WWDC 2020) vanaf 22 juni online van start gaat op de Apple Developer-website en in de Apple Developer-app. Het evenement vindt dit jaar online plaats vanwege het coronavirus. Gedurende WWDC 2020 onthult de fabrikant hoogstwaarschijnlijk iOS 14. Daarnaast presenteert Apple firmware voor watchOS, iPadOS, macOS en tvOS. Naast WWDC kondigt Apple ook de Swift Student Challenge aan. Hiervoor moeten studenten een interactieve scene maken in Swift Playgrounds. Diegene met het beste project wint een exclusieve WWDC 2020-jas en speldenset.

Virtueel daten: binnenkort kun je videobellen op Tinder

Match, het bedrijf achter Tinder, komt met een nieuwe functie haar gebruikers tegemoet. Gebruikers van de app hebben namelijk aan het bedrijf laten weten dat ze graag in de app met hun match willen videobellen. Door de coronacrisis is het een stuk lastiger voor singles om te daten met hun Tinder-match. Door te videobellen kunnen vrijgezellen toch op date gaan, ook al kunnen ze elkaar niet in het echt ontmoeten. De app is in deze periode een stuk populairder geworden. Door de videobelfunctie toe te voegen, hoopt Match de groeiende groep van gebruikers vast te houden.

