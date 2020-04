Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.



iPhone SE 2020 vanaf nu officieel verkrijgbaar in Nederland

De pre-order van de iPhone SE 2020 startte vorige week, maar pas vanaf vrijdag 24 april plofte hij verspreid door heel Nederland op de deurmat. Nu alle Apple Stores gesloten zijn en ook nagenoeg alle andere elektronicazaken hun deuren dicht houden in verband met de maatregelen tegen het coronavirus, is het toestel alleen online te bestellen. Het nieuwe budgetmodel van Apple heeft het design van een iPhone 8 en een prijs van 489 euro, maar tegelijkertijd de kracht van de iPhone 11 Pro. Dankzij nieuwe software ondersteunt het instapmodel ook Portretmodus, voor mooiere foto’s.

‘Eerste Macs met razendsnelle ARM-processors komen in 2021’

We zullen nog een jaartje moeten wachten op de eerste Mac die op Apples eigen ARM-processor draait. In 2021 verschijnt dit apparaat, die de prestaties van de iMac en MacBook naar een nieuw niveau tilt.Dat Apple aan zijn eigen laptop en desktop-processors werkt, is geen geheim meer. Al maanden horen we hier geruchten over, maar nu doet het doorgaans betrouwbare Bloomberg hier nog een schepje bovenop.Volgens de bronnen van de website zou Apple volgend jaar minstens één Mac uitbrengen met een ARM-processor. Apple zou momenteel drie verschillende processors ontwerpen, die allemaal gebaseerd zijn op de A14-chip die dit najaar in de iPhone 12-serie zit.

Alle Nederlandse corona-apps geschrapt: ministerie begint opnieuw met één app

Na de presentatie van zeven corona-apps dit weekend, heeft het ministerie ervoor gekozen ze allemaal niet te kiezen. In plaats daarvan maakt de overheid schoon schip, zodat er aan één goede app gewerkt kan worden. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer laten weten. De beslissing komt na een bewogen weekend, waarin in de vorm van een ‘appathon’ zeven apps werden gepresenteerd. Dat leverde al snel de nodige kritiek op. Ook zouden ze niet voldoen aan de keuring van experts en juristen. Wel zegt De Jonge blij te zijn dat de appathon een maatschappelijk debat over deze corona-apps heeft aangewakkerd.

Google Meet-update voegt 16-persoonsweergave toe en meer

Goed nieuws voor scholen, bedrijven en vriendengroepen die Google Meet gebruiken: deze week voegde een grote update de optie toe om tot zestien mensen tegelijk te zien. Ook kun je Meet voortaan terugvinden in Gmail. Deze nieuwe ‘grid view’ zorgt ervoor dat je tot zestien personen tegelijk in beeld kunt zien. Die optie was tot nu toe altijd afwezig en één van de redenen dat mensen overstapten naar Zoom. Overigens spant Zoom nog steeds de kroon op dit gebied: in die app kun je afhankelijk van de kracht van je computer tot 49 personen tegelijk in beeld zien.

‘iPhone SE Plus komt pas in tweede helft van 2021 uit’

Ondanks dat de kersverse iPhone SE 2020 nu door de eerste Apple-enthousiasten in gebruik is genomen, laat de verwachte iPhone SE Plus nog even op zich wachten. Het toestel zou volgens bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo pas in de tweede helft van 2021 verschijnen. Hij deed eerder de voorspelling dat de iPhone SE Plus in de eerste helft van 2021 zou verschijnen, maar daar komt hij nu op terug. Verder blijft de insider bij zijn eerdere voorspellingen.

