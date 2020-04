Nieuwsoverzicht week 16: iPhone SE 2020 uitgebracht en meer

Met de onthulling van de iPhone SE 2020, corona-apps en een nieuw toetsenbord was het een drukke week voor Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.



iPhone SE 2020 officieel: Apple onthult krachtig nieuw instapmodel

Op woensdag 15 april was het zover: na jaren van geruchten is de opvolger van de iPhone SE uit 2016 eindelijk hier. Het nieuwe instapmodel heeft het uiterlijk van de iPhone 8, maar beschikt over snellere hardware en een lagere prijs. Geen voorkantvullend scherm met Face ID dus, maar brede schermranden en een Touch ID-vingerafdrukscanner om het toestel te ontgrendelen. De camera is door de nieuwe software verbeterd. Deze schiet foto’s in 12 megapixel en ondersteunt ook de Portretmodus, waardoor je fraaie foto’s maakt met een vervaagde achtergrond.

iPad Pro Magic Keyboard met trackpad vanaf nu te bestellen

Tegelijk met de iPhone SE 2020 kwam ook het nieuwe Magic Keyboard met trackpad uit voor de iPad Pro. Het toetsenbord is nu te bestellen op de website van Apple en wordt vanaf volgende week geleverd. Hiermee loopt Apple voor op zijn planning, aangezien het toetsenbord in eerste instantie pas in mei beschikbaar zou zijn. Het toetsenbord wordt magnetisch aan de iPad Pro bevestigd en is makkelijk te verstellen in een hoek van 130 graden. Tot slot biedt het toetsenbord ook achtergrondverlichting. Handig als je in het donker nog met de iPad aan het werk bent.

Apple stelt data Kaarten-app beschikbaar voor coronabestrijding

Apple deelt vanaf nu data van de standaard Kaarten-app. Het bedrijf uit Cupertino wil zo inzichtelijk maken waar mensen naartoe reizen tijdens de coronacrisis. Apple doet dit door het delen van de routes die gebruikers plannen om naar een bestemming te navigeren. Het bedrijf heeft hier een speciale tool voor ontwikkeld. Deze analyseert de gegevens uit de Kaarten-app en geeft vervolgens inzicht in mobiliteitstrends van de afgelopen tijd.

Zo gaat de coronatracker van Apple om met jouw privacy

Apple heeft verduidelijkt hoe het zit met zijn ‘corona-app’ en de privacy van gebruikers. Het gebruik van de functie is vrijwillig, gegevens worden niet-herleidbaar gemaakt en ook moet je zelf toestemming geven voor het doorsturen van informatie. ‘Het is niet nodig om straks in te loggen met een identificatiemiddel, zoals een Apple ID’, steekt Apple van wal. ‘Gegevens worden niet doorgestuurd naar Apple of een nationale overheid. Toegang tot belangrijke informatie over persoonlijke gezondheid zou niet ten koste moeten gaan van iemands privacy’, schrijft het bedrijf stellig. Vorige week maakten Apple en Google bekend samen te werken aan een traceerfunctie voor corona-apps.

‘Kleinere notch voor iPhone 12 en compacte HomePod op komst’

De iPhone 12 krijgt een design dat lijkt op dat van de iPad Pro, met onder andere een kleinere notch. Ook de HomePod wordt aangepakt: de nieuwe versie wordt twee keer zo klein. Dat meldt het doorgaans betrouwbare Bloomberg. Dat klopt met eerdere geruchten waarin de iPhone 12 werd vergeleken met de iPhone 4. Apple zoekt ook naar manieren om de notch volledig weg te werken in toekomstige designs, maar dat is met de iPhone 12 dus volgens Bloomberg nog niet het geval. Daarnaast komt Apple later dit jaar met een goedkopere HomePod, die half zo groot is als de huidige editie.

