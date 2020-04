Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple presenteert 30 creatieve iOS-activiteiten voor kinderen (en ouders)

Apple schiet ouders te hulp met 30 creatieve activiteiten voor kinderen om de komende periode wat leuker te maken. De activiteiten hebben allemaal een creatieve invalshoek, waarbij de camera van de iPhone of iPad een hoofdrol speelt. Zo worden kinderen uitgedaagd om een foto te maken en deze daarna ‘tot leven te wekken’ via de Markup-functie. Bij iedere activiteit geeft Apple een korte uitleg en welke apps je nodig hebt. Alle apps die genoemd worden zijn gratis en staan standaard geïnstalleerd, of kun je uit de App Store plukken.

Lees meer over de creatieve iOS-activiteiten van Apple

Waar moet de corona-app aan voldoen: het RIVM en 3 app-experts aan het woord

De Nederlandse overheid wil het coronavirus bestrijden met een tweetal smartphone-apps: één die waarschuwt voor besmetting en één om contact op te nemen met je huisarts. Mensen kunnen dan zelf aangeven of ze besmet zijn met het coronavirus. Maar waar moeten deze apps aan voldoen, en zijn ze überhaupt nodig? iPhoned sprak met drie app-experts en het RIVM over de komst van een corona-app. Deze zijn onder andere van mening dat de apps zo min mogelijk privacyrisico’s met zich mee moeten brengen en dat het contactonderzoek hierdoor makkelijker wordt.

Lees wat de experts nog meer te zeggen hebben over de corona-apps

‘Apple brengt AirPods X en over-ear hoofdtelefoon dit jaar uit’

Later dit jaar brengt Apple de AirPods X uit, een sportieve uitvoering van de normale oordopjes. Ook zou Apple een nieuwe over ear-hoofdtelefoon uitbrengen, aldus Jon Prosser, een geloofwaardige bron. De mysterieuze headset zou zo’n 350 dollar gaan kosten en wordt tijdens WWDC 2020 aangekondigd, dat dit jaar compleet online plaatsvindt vanwege het coronavirus. Verder claimt Prosser dat Apple de AirPods X dit najaar uitbrengt. Deze zouden rond september of oktober onthuld worden en zo’n 200 dollar kosten. De AirPods X schijnen gemaakt te zijn voor een sportieve doelgroep. Qua design moeten we volgens Prosser letten op de reeds bestaande Beats X-oordopjes.

Lees meer over de mogelijke lanceerdatum van de AirPods X en over-ear hoofdtelefoon

iOS 13.4.1 en iPadOS 13.4.1 nu beschikbaar

Apple heeft deze week iOS 13.4.1 en iPadOS 13.4.1 uitgebracht. Deze tussentijdse update lost een aantal bugs op, maar verbetert ook de prestaties van de software. De update brengt weinig functionaliteiten met zich mee, maar lost vooral een aantal problemen op. Zo wordt een bug opgelost waarbij Apple-gebruikers met iOS 9.3.6 of OS X El Capitan 10.11.6 niet meer konden deelnemen aan een FaceTime-gesprek met anderen die iOS 13.4 draaiden.

Lees meer over de tussentijdse update iOS 13.4.1 en iPadOS 13.4.1

Nieuwe macOS- en watchOS-updates lossen meerdere bugs op

Ook macOS en watchOS waren deze week aan de beurt voor een tussentijdse update. De belangrijkste voor beide is de FaceTime-bug, die ook op de iPhone en iPad voor problemen zorgde. Daarnaast zijn er onder andere fouten opgelost die er voor zorgden dat je constant meldingen kreeg om je Office 365-wachtwoord in te voeren. Verder moeten niet reagerende usb-c-poorten weer naar behoren werken. Tot slot lopen MacBook Air-modellen uit 2020 niet meer vast als je ze loskoppelt van een 4K- of 5K-monitor.

Lees meer over de nieuwe macOS- en watchOS-updates