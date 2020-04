Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.



‘5G iPhone komt dit najaar, andere Apple-producten mogelijk wel uitgesteld’

Ondanks de gevolgen van het coronavirus zou Apple dit najaar gewoon zijn eerste 5G iPhone uitbrengen. Andere producten van het bedrijf lopen wel het risico om uitgesteld te worden. Bloomberg, samen met analist Ming-Chi Kuo de betrouwbaarste bron als het om Apple-geruchten gaat, stellen dat Apples productie in China langzaam maar zeker weer op gang komt. Daarmee doelen de bronnen vooral op Foxconn, de belangrijke fabrikant voor de iPhone. Dat moet ervoor zorgen dat de eerste 5G iPhone die voor dit najaar gepland stond, gewoon volgens schema op de markt komt.

Fitbit Charge 4 aangekondigd

Fitbit heeft de Charge 4-fitnesstracker aangekondigd, met onder andere ingebouwde gps en meer inzicht in je hartslagzones. Het design van de fitnesstracker is nauwelijks aangepast, maar het apparaatje krijgt wel een aantal extra functies. De Fitbit Charge 4 heeft bijvoorbeeld eindelijk wel ingebouwde gps. Tevens is het – net als de smartwatches van Fitbit – mogelijk om met de Charge 4 Spotify te besturen en te betalen met Fitbit Pay. De fitnesstracker krijgt later een update voor Smart Wake, waarmee je op het ideale moment wordt gewekt.

Apple neemt weer-app Dark Sky over

Apple heeft de populaire weer-app Dark Sky overgenomen. De overname zorgt voor problemen bij andere weer-apps, maar zou goed nieuws betekenen voor de Weer-app die standaard op je iPhone staat. Het zal Apple dan ook voornamelijk om deze api gaan om zijn eigen weer-app een grondige opknapbeurt te geven. Het is een kwestie van tijd tot deze app nieuwe functies en een nieuw ontwerp krijgt. Laten we hopen dat dit ook betekent dat de Weer-app eindelijk naar de iPad komt, want opmerkelijk genoeg is dat in 2020 nog steeds niet het geval.

Zoom heeft privacyproblemen

De populaire video-app Zoom blijkt niet zorgvuldig om te gaan met je privacy. Deze week kwamen meerdere dubieuze feiten aan het licht. De afgelopen dagen kwamen meerdere dubieuze feiten over Zoom aan het licht, die stuk voor stuk slecht nieuws zijn voor je privacy. Daardoor waarschuwen privacy-experts en zelfs de FBI dat de app niet veilig genoeg is, bijvoorbeeld wat betreft de belofte voor end-to-end encryptie die Zoom doet, die niet blijkt te kloppen.

‘iPhone 9 wordt 15 april aangekondigd, ligt week later in de winkel’

Zet maar vast in je agenda. Op 15 april kondigt Apple de iPhone 9 aan, waarna de release op 22 april plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor de grotere iPhone 9 Plus. Dat meldt Jon Prosser op Twitter. De insider lijkt er warme contacten bij Apple op na te houden, want de afgelopen weken laat hij bijna dagelijks informatie over nieuwe producten los. Prosser schrijft ditmaal dat Apple tijdens een besloten vergadering op 30 maart heeft besloten om de iPhone 9 op 15 april aan te kondigen.

