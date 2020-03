Ook deze week gebeurde er het een en ander op het gebied van Apple. Niet alles kunnen volgen? Geen probleem. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen dagen op een rijtje.



‘Apple test prototype van vernieuwde AirPower-oplader’

Na het fiasco met de AirPower zou je denken dat Apple zich voorlopig niet aan een draadloze oplader waagt, maar volgens een nieuw gerucht is het bedrijf er nog steeds mee bezig. YouTuber en bekende smartphone-lekker Jon Prosser geeft vandaag weer een teken van leven wat de AirPower betreft. Volgens bronnen van de YouTuber werkt Apple achter de schermen aan een compleet herziene versie van de draadloze lader. Deze zou de hitte effectiever kunnen verspreiden, zodat er geen problemen meer optreden.

Apple brengt iOS 13.4 uit: trackpad-ondersteuning, nieuwe Memoji, CarKey en meer

Downloaden maar: Apple heeft iOS 13.4 en iPadOS 13.4 uitgebracht. Daarmee krijgen zowel de iPhone als de iPad weer een aantal kleine en grote verbeteringen. Verder rolt Apple nieuwe software uit voor de Apple TV en oudere iPads en iPhones. De belangrijkste verbetering is deze keer niet voor de iPhone, maar voor de iPad weggelegd. Eindelijk voert Apple uitgebreide trackpad-ondersteuning toe aan de iPad. Daardoor kun je een iPad vanaf nu met een cursor bedienen en lijkt de tablet ineens een stuk meer op een laptop.

‘iPhone 12 met 5G maanden vertraagd door coronavirus’

Apples eerste 5G-smartphone lijkt ook de gevolgen van het coronavirus te ondervinden. De release van een speciale 5G uitvoering van de iPhone 12 zou maanden worden uitgesteld. Mogelijk komt het toestel pas in 2021 uit. Dat schrijft Nikkei Asian Review. De zakenwebsite claimt te hebben gesproken met bronnen in de productieketen van Apple. Zij geven aan dat het coronavirus roet in het eten van de iPhone 12 gooit. De pandemie vertraagt enerzijds de ontwikkeling van Apple’s eerste 5G-toestel, maar verlaagt ook de vraag onder consumenten.

‘Eerste ARM-MacBooks en iMacs in 2021, usb4-ondersteuning vanaf 2022’

Vanaf volgend jaar is Apple niet meer afhankelijk van Intel voor nieuwe Mac-processors. Dan maakt het bedrijf ze namelijk zelf. Een jaar later maken Apples computers de overstap naar een nieuwe usb-standaard. Dat zegt de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo in een bericht dat MacRumors in handen heeft. Volgens de analist is de overstap van Intel naar ARM-processors een grote stap voor de Mac, omdat Apple dan zelf kan kiezen wanneer nieuwe Macs worden uitgebracht. Nu moet het bedrijf altijd wachten tot Intel een nieuwe versie uitbrengt.

‘Apple TV 6 krijgt meer opslag, Schermtijd en nieuwe kidsmodus’

De Apple TV 6 krijgt twee keer zoveel opslagruimte als zijn voorganger, een nieuwe kindermodus voor jonge kijkers en een functie die we kennen van de iPhone, iPad en Mac. Dat claimen YouTube-kanaal iUpdate en website The Verifier.Ten eerste claimen ze dat de nieuwe Apple TV (zesde generatie) twee keer zoveel opslag krijgt als zijn voorganger, de Apple TV 4K uit 2017.Verder claimen de bronnen dat Apple een speciale kindermodus gaat toevoegen. Ongeschikt apps, films en games worden hierdoor afgeschermd voor de kleintjes.

